Achille Lauro idolo dopo Sanremo: “Io sono un esempio”. Il post su Instagram

«Non voglio essere un buon esempio. Io sono un esempio». Potrebbe essere riassunto così il lungo sfogo che Achille Lauro, il rapper rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram. Una lunga lettera indirizzata ai suoi fan, nella quale il musicista romano ha voluto raccontare qualcosa di più dell’uomo dietro l’artista, aprendosi e raccontando quella che potrebbe essere definita la sua vita più intima. Raccontando di un’infanzia trascorsa tra mille problemi (soprattutto economici), ma sempre circondato dall’affetto dei suoi familiari e, soprattutto, della mamma.

Il post pubblicato da Achille Lauro su Instagram

«Sono figlio di gente onesta, il secondo di due fratelli» ha esordito Achille Lauro nel suo lungo post. «Mia madre è sempre stata una persona altruista, generosa e longanime. Abbiamo vissuto con altri bambini perché mia mamma prendeva in casa figli di famiglie in difficoltà, anche quando possibilità non ne aveva. Siamo figli di chi ha dedicato tutta la propria vita al lavoro, a cui tuttavia per tanti anni nessuno ha mai riconosciuto nulla. Ho ricordi di momenti in cui non si sapeva che fine avremmo fatto, se saremmo riusciti a coprire i debiti. Ricordo quando fuori fingevo di aver già cenato perché mi vergognavo a uscire e a non avere soldi per pagare il conto. Oggi ho pagato per riavere i gioielli che mia madre aveva impegnato. Quei gioielli che sua madre le aveva regalato erano l’unico ricordo che conservava di lei. Le generosità che mi è stata insegnata è la mia più grande ricchezza. Io sono come i tanti ragazzi della mia generazione, siamo cresciuti da soli crescendoci l’un l’altro. Nessuno conosce la mia vera storia. Non voglio essere un buon esempio. Io sono un buon esempio».

Chi è il trapper Achille Lauro



Achille Lauro, nome d’arte di Lauro De Marinis, è nato a Roma l’11 luglio del 1990. Ha all’attivo quattro dischi di inediti, di cui l’ultimo, “Pour l’amour”, è stato pubblicato nell’estate del 2018. Il suo nome è salito di recente alla ribalta nazionale grazie alla partecipazione alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, dove si è presentato con il brano punk - trap “Rolls Royce” duettando, tra l’altro, con Morgan. Insieme a lui, sul palco, durante tutte le serate della kermesse canora, c’era il producer Boss Doms, suo braccio destro. Le canzoni estratte da “Pour l’amour”, insieme a “Rolls Royce”, saranno presto cantate dal vivo nel breve tour primaverile nei club delle principali città italiane. Prima, però, il rapper salirà sul palco del Forum di Assago, per il concerto – evento de Le Vibrazioni in programma il 26 marzo: show in cui ospiti saranno anche Pierdavide Carone e i Dear Jack. Le date del tour 2019 di Achille Lauro: