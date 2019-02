Subsonica in concerto a Torino: info e scaletta

Dopo la data zero ad Ancona e i concerti a Bologna e Padova, il tour dei Subsonica si appresta a fare tappa (anzi, doppia tappa) nella città natale della band: Torino, dove il gruppo è atteso giovedì 14 e venerdì 15 febbraio. Un doppio concerto in cui Samuel Romano & Co. saranno accompagnati anche, per un breve set, dal giovane rapper Willie Peyote, anch’egli originario del capoluogo piemontese: insieme suoneranno “L’incubo” (brano realizzato insieme e contenuto nel recente disco della band, “8”), “I cani” (pezzo della discografia dell’artista torinese) e una canzone dei Subsonica.

La scaletta dei due concerti di Torino

La scaletta dei due concerti in programma a Torino sarà dedicata essenzialmente alle canzoni estratte da “8”, il disco più recente dei Subsonica, alternate però ai brani che hanno reso celebre il gruppo. Si tratterà di uno show piuttosto “sui generis”, soprattutto da un punto di vista estetico: l’allestimento infatti prevede un palco capace di roteare su se stesso e, allo stesso tempo, un tetto che varia da un momento all’altro dello show. Una serie di intuizioni sceniche che non conoscono precedenti in Italia. La scaletta dei concerti dei Subsonica a Torino:

Bottiglie rotte Disco labirinto Up Patriots to Arms Nuova Ossessione Jolly Roger Fenice Punto Critico Liberi tutti Diluvio Perfezione L’incredibile performance di un uomo morto Respirare Cieli in fiamme L’incubo (feat. Willie Peyote) I cani (feat. Willie Peyote) Radio estensioni Glaciazione Nuvole rapide Veleno Aurora sogna Depre Le onde Il cielo su Torino L’odore Abitudine Benzina Ogoshi Tutti i miei sbagli Strade Preso blu

Subsonica a Torino: le informazioni sul concerto

I due concerti dei Subsonica andranno in scena giovedì 14 e venerdì 15 febbraio al PalaAlpitour di Torino, con inizio previsto per le 21. Sul circuito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati è ancora possibile acquistare i biglietti per il primo anello numerato al prezzo di 40,25 euro e per il secondo anello numero con un costo di 34,50 euro. Sono andati esauriti, invece, i tagliandi per il primo anello gold numerato e per il parterre. Il PalaAlpitour si trova in Corso Sebastopoli numero 23 ed è raggiungibile tanto con la propria auto, quanto con i mezzi pubblici. Chi arriverà al palazzetto dello sporti in macchina, potrà posteggiare negli ampi parcheggi all’esterno del palasport. Diverse le soluzioni per chi utilizzerà i mezzi pubblici. Provenendo dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova, prendere l’autobus della linea 4, arrivando dalla stazione di Porta Susa, la linea da prendere è la numero 10, infine dal Lingotto le linee sono la 14 o la 63. Chi arriva dal centro città, potrà prendere la metropolitana, quindi la linea 4 (Porta Nuova) o la linea 10 (Vinzaglio), oppure direttamente gli autobus numero 4, 10, 17 o 63.

Il tour dei Subsonica

Dopo i due concerti in programma a Torino, il tour dei Subsonica proseguirà nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. L’ultimo concerto è in programma per sabato 23 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze. Le date dell’“8 Tour”: