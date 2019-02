Subsonica in concerto a Bologna e Padova: info e scaletta

Dopo la data zero ad Ancona, il tour dei Subsonica è pronto a decollare. I prossimi appuntamenti sono in programma lunedì 11 febbraio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e martedì 12 febbraio alla Kioene Arena di Padova. Città che vedranno l’inizio dell’“8 Tour”, la tournée nei palasport nella quale il gruppo torinese presenterà per la prima volta al pubblico italiano il suo disco più recente.



La scaletta dei concerti di Bologna e Padova



Essendo la tournée dedicata specificamente a “8”, la scaletta sarà composta soprattutto dai brani estratti dal recente album. Alternati a tutti i più grandi successi del gruppo, inseriti fin dal primo disco. Durante lo show, un set sarà eseguito insieme al cantautore torinese Willie Peyote, con cui i Subsonica saliranno sul palco per cantare “L’incubo” (il brano che vede già il featuring in “8”), “I cani” (canzone della discografia di Willie) e un brano del gruppo. Le canzoni della scaletta:

Bottiglie rotte Disco labirinto Up Patriots to Arms Nuova Ossessione Jolly Roger Fenice Punto Critico Liberi tutti Diluvio Perfezione L’incredibile performance di un uomo morto Respirare Cieli in fiamme L’incubo (feat. Willie Peyote) I cani (feat. Willie Peyote) Radio estensioni Glaciazione Nuvole rapide Veleno Aurora sogna Depre Le onde Il cielo su Torino L’odore Abitudine Benzina Ogoshi Tutti i miei sbagli Strade Preso blu

Subsonica a Bologna: le informazioni sul concerto

I biglietti per lo show sono ancora disponibili sul circuito TicketOne a partire da 24,50 euro. Il concerto inizierà alle 21:00. La location, la Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, che si trova al civico due di via Gino Cervi. Il palasport è raggiungibile tramite navetta dalla stazione di Bologna. Altrimenti, da Bologna è possibile utilizzare l’autobus con le linee extraurbane 83, 94 e 671 o, arrivando direttamente da Casalecchio di Reno, attraverso la linea 85. Il metodo più agevole per arrivare al palasport è ovviamente con i propri mezzi. Provenendo dalle autostrade A1, A13 e A14, uscire al casello di Casalecchio di Reno, imboccando l’uscita 1-bis. Arrivando dalla tangenziale, invece, prendere l’uscita 1. All’esterno del palasport ci sono ampi parcheggi.

Subsonica a Padova: le informazioni sul concerto

Il concerto inizierà alle 21:00. I biglietti sono ancora disponibili sul circuito TicketOne a partire da 40,25 euro. La Kioene Arena si trova a Padova, in via San Marco 53. È possibile arrivarci con la propria auto, parcheggiando nei tanti posteggi esterni al palasport. La linea dell’autobus è invece la numero 18, con fermata al Palasport San Lazzaro. La linea 18 ferma anche alla stazione di Padova.



Il tour dei Subsonica



Dopo i concerti di Bologna e Padova, il tour dei Subsonica proseguirà nei palasport delle principali città italiane, con l’ultimo show in programma sabato 23 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze. Le date dell’“8 Tour”: