Sanremo 2019, tutti gli album dei big in uscita

Dopo le cinque serate del Festival di Sanremo 2019, i 24 big partecipanti all’edizione di quest’anno dovranno fare i conti con il verdetto del pubblico. Tanti gli album in uscita, tra greatest hits, riedizioni e inediti. A cominciare dal vincitore Mahmood che a marzo pubblicherà il suo nuovo album, trainato dal brano "Soldi". Lo scorso settembre il cantautore ha pubblicato il suo primo EP “Gioventù bruciata” e ora è pronto per il grande salto dopo aver conquistato a sorpresa il Festival. Il secondo classificato Ultimo è atteso da un 2019 ricco di soddisfazioni che culminerà con il concerto evento allo stadio Olimpico. Nel frattempo il cantautore ha svelato ai fan la cover e la tracklist del suo nuovo disco "Colpa delle favole", in arrivo il 5 aprile. Ovviamente l’album conterrà anche il brano “I tuoi particolari” che ha conquistato il pubblico da casa durante le cinque serate di Sanremo 2019. Nuovo album anche per Il Volo, terzi con “Musica che resta”. Il trio festeggia i 10 anni di carriera con il nuovo lavoro “Musica” che sarà pubblicato il 22 febbraio.

I nuovi album di Daniele Silvestri e Arisa

Acclamata dal pubblico anche durante l’ultima serata, Loredana Berté può ritenersi davvero soddisfatta del suo Festival di Sanremo. “Cosa ti aspetti da me” non è riuscita a conquistare il podio, ma la cantante è pronta a un tour nei teatri e ha pubblicato la riedizione del suo ultimo album “Liberté“, uscito lo scorso settembre. Da venerdì 8 febbraio è invece disponibile nei negozi e su tutte le piattaforme digitali “Abbi cura di me”, la prima raccolta dei più grandi successi di Simone Cristicchi, con due inediti tra cui l’omonimo “Abbi cura di me” che ha conquistato il premio Sergio Endrigo per la migliore interpretazione e quello dedicato a Giancarlo Bigazzi per la composizione musicale. A distanza di 3 anni, Daniele Silvestri darà seguito al brano “Argento Vivo”, apprezzatissimo al Festival di Sanremo e capace di conquistare il Premio della Critica e il Premio Sala Stampa radio-tv-web e quello per il miglior testo. Il nuovo album di inediti, intitolato "Scusate se non piango", uscirà il prossimo 3 maggio. È invece uscito l’8 febbraio l’album di Irama “Giovani per sempre”. Uno dei favoriti per la vittoria finale ha optato per un’edizione speciale dell’album “Giovani” che contiene “La ragazza con il cuore di latta”, brano con il quale ha partecipato al Festival di Sanremo. “Una Nuova Rosalba In Città” è il nuovo album di Arisa con 12 tracce inedite tra cui il brano “Mi Sento Bene” arrivato all’ottavo posto al Festival di Sanremo. Dopo l’esperienza sanremese, in primavera, a meno di un anno di distanza dal precedente lavoro in studio, Achille Lauro pubblicherà il nuovo album di inediti tra cui “Rolls Royce”, sorprendente brano che gli ha permesso di conquistare il nono posto. “Nonno Hollywood” di Enrico Nigiotti è uno dei brani presenti nell’edizione speciale del suo ultimo album di inediti “Cenerentola e altre storie… “ in uscita il 15 febbraio.

Album di inediti per Turci, Tatangelo, Renga e Nek

Nuovo album anche per gli Ex-Otago che hanno pubblicato “Corochinato”, mentre Francesco Renga attenderà la primavera per pubblicare il suo nuovo progetto discografico così come Nek, che è già tornato in studio per lavorare al suo nuovo album di inediti. Dopo la partecipazione in gara al Festival di Sanremo con il brano “L’ultimo Ostacolo”, Paola Turci ha annunciato le prime date del tour e un nuovo album di inediti dal titolo “Viva da morire”, in uscita il 15 marzo. Tra le uscite discografiche anche il best dei Negrita “I ragazzi stanno bene 1994-2019” per celebrare i 25 anni di carriera del gruppo toscano. Infine Anna Tatangelo ha finalmente pubblicato il suo nuovo disco, “La fortuna sia con me” che contiene anche “Le nostre anime di notte”, brano portato sul palco del Teatro Ariston.