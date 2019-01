Anna Tatangelo, il nuovo album è "La fortuna sia con me"

Si intitola “La fortuna sia con con me” il nuovo album di Anna Tatangelo, in uscita il prossimo 8 febbraio con l’etichetta discografica GGD Edizioni e Sony Music Italia.

Il nuovo album “La fortuna sia con me”

Con una serie di messaggi sui social, Anna Tatangelo ha rivelato copertina, data di uscita e tracklist del nuovo album, dal titolo “La fortuna sia con me” e disponibile in tutti i negozi fisici e sugli store online dal prossimo 8 febbraio. Il disco, che uscirà con l’etichetta discografica di Gigi D’Alessio, la GGD Edizioni, e con Sony Music, ha visto al lavoro diversi autori della musica italiana, tra cui Lorenzo Vizzini, Giuseppe Anastasi, Matteo Buzzanca, Giovanni Caccamo, Placido Salomone, Federica Camba e Daniele Coro.

La canzoni del nuovo album di Anna Tatangelo

Il nuovo progetto discografico di Anna Tatangelo conterrà undici tracce, di cui alcuni singoli già noti e nove inediti. Saranno infatti presenti la nuova versione di “Ragazza di periferia” realizzata con Achille Lauro e Boss Doms, il singolo “Chiedere scusa”, pubblicato il 4 maggio 2018 e il brano “Le nostre anime di notte”, che la cantante porterà sul palco di Sanremo 2019 e che sarà disponibile a partire dal 6 febbraio, con due giorni di anticipo rispetto all’uscita del nuovo album.

La tracklist di “La fortuna sia con me”

“Chiedere scusa” “Ragazza di periferia” feat. Achille Lauro & Boss Doms “La Fortuna sia con me” “Tutto ciò che serve” “Le nostre anime di notte” “Perdona” “La Vita che vive” “L’Attesa” “Astronauti” “La Condanna e la felicità” “Amami domani”

Una nuova Anna

“La fortuna sia con con me” arriva con qualche mese di ritardo: doveva essere pubblicato a settembre, come aveva anticipato la stessa Tatangelo sui social, in occasione dell'uscita del singolo “Chiedere scusa”: «Sono davvero molto fiera di questo brano, perché è il primo risultato di mesi e mesi di lavoro in studio e di ricerca dentro me stessa per riuscire ad esprimere in musica quello che ho dentro. Un grazie sincero a Giovanni Caccamo per l'amicizia, la stima, l'affetto e per tutto quello che sta facendo per questo disco insieme a Placido Salamone, e un grazie di cuore anche a Matteo Buzzanca per aver scritto per me una canzone che mi rappresenta e che racconta un'Anna nuova e inedita. E loro non sono nemmeno la metà delle persone che stanno lavorando insieme a me e che ringrazierò a settembre, quando uscirà il mio nuovo album!» Queste parole potrebbero far pensare a una nuova Anna anche negli altri brani presenti nel prossimo disco: non resta che attendere per scoprirlo.

“Ragazza di periferia” in versione trap

Il 9 novembre scorso Anna Tatangelo ha stupito i suoi fan con l’uscita della versione trap di “Ragazza di periferia”, realizzata con Achille Lauro e da Boss Doms, oggi tra gli esponenti più noti del genere trap in Italia. Il brano si è fatto notare anche per la copertina, che ritrae la cantante di Sora in primo piano con il tatuaggio “Ragazza di periferia” sul viso, che è un’immagine non nuova ai fan di Achille Lauro, che sul volto ha una scritta molto simile. Il brano, che è sicuramente una delle canzoni più famose della Tatangelo, torna nuovamente alla ribalta in questo nuovo album di inediti, dopo aver conquistato il terzo posto nella categoria “Donne” del festival di Sanremo 2005.