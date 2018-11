Anna Tatangelo: arriva a novembre il remix di "Ragazza di periferia"

Anna Tatangelo, Achille Lauro e Boss Doms annunciano una nuova versione remix di “Ragazza di periferia”, la canzone con cui la cantante di Sora si è classificata terza nella categoria “Donne” a Sanremo 2005.

“Ragazza di periferia” in versione trap

La famosa canzone “Ragazza di periferia” di Anna Tatangelo sta per tornare con una versione remix, curata da Achille Lauro e dal produttore Boss Doms, oggi tra gli esponenti più noti del genere trap in Italia. L’annuncio è stato fatto dalla stessa Tatangelo su Facebook, con un messaggio privo di dettagli, ma accompagnato dalla copertina del singolo, che ritrae la cantante di Sora in primo piano con il tatuaggio “Ragazza di periferia” sul viso: un’immagine non nuova ai fan di Achille Lauro, che sul volto ha un tattoo molto simile. La versione remix di “Ragazza di periferia” sarà pubblicata il prossimo 9 novembre, ma non è ancora certo se farà parte del nuovo album di Anna Tatangelo, che dovrebbe uscire nei prossimi mesi.

La canzone originale

"Ragazza di periferia" è certamente uno dei successi di Anna Tatangelo. Il brano è stato scritto da Vincenzo D’Agostino e composto da Gigi D’Alessio e Adriano Pennino. Oltre a far parte dell’omonimo album, la canzone è stata portata al Festival di Sanremo nel 2005, dove si è classificata al terzo posto della categoria “Donne”. Il video musicale, che oggi conta più di 6 milioni di visualizzazioni su YouTube, è stato diretto da Gaetano Morbioli. Nell’album “Ragazza di periferia”, secondo disco in studio della cantante di Sora, vi sono altri brani che sono diventati famosi, conquistando un discreto successo. Tra questi, “Essere una donna”, “Colpo di fulmine”, “Quando due si lasciano” e “Qualcosa di te”. L’intero album è stato co-prodotto da Gigi D’Alessio e da Adriano Pennino e pubblicato il 17 marzo 2005 con l’etichetta discografica Universal. Pur non essendo mai arrivato alle vette delle classifiche FIMI, il disco è rimasto per svariate settimane della Top 100 degli album più venduti e, sempre nel 2015, ha ricevuto la certificazione di platino per aver venduto più di 80 mila copie.

In attesa di un nuovo album

Non è ancora chiaro se la versione remix di “Ragazza di periferia” farà parte del nuovo album di Anna Tatangelo, che sarebbe dovuto uscire a settembre, come aveva anticipato la stessa cantante sui social, in occasione della pubblicazione del singolo “Chiedere scusa”: «Sono davvero molto fiera di questo brano – aveva scritto la Tatangelo, – perché è il primo risultato di mesi e mesi di lavoro in studio e di ricerca dentro me stessa per riuscire ad esprimere in musica quello che ho dentro. Un grazie sincero Giovanni Caccamo per l'amicizia, la stima, l'affetto e per tutto quello che sta facendo per questo disco insieme a Placido Salamone, e un grazie di cuore anche a Matteo Buzzanca per aver scritto per me una canzone che mi rappresenta e che racconta un'Anna nuova e inedita. E loro non sono nemmeno la metà delle persone che stanno lavorando insieme a me e che ringrazierò a settembre, quando uscirà il mio nuovo album!» Il disco, che dovrebbe vedere la luce nelle prossime settimane o nei mesi seguenti, potrebbe intitolarsi “La fortuna sia con me”.