Il Volo, dopo Sanremo tour in Giappone: le date

Che siano apprezzatissimi all’estero non è certo una novità, al punto che oltre due terzi dei loro album sono venduti fuori dai confini italiani. Ma non è certo cosa da tutti i giorni per degli artisti del nostro Paese esibirsi in un vero mini tour in Giappone. L’impresa riuscirà a Il Volo, che dopo il terzo posto di Sanremo, tornerà a maggio nel paese del Sol Levante dove già si erano esibiti due anni fa. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto si esibiranno in cinque date, che al momento sono le uniche già ufficiali:

Lunedì 13 maggio – Yokohama, Minato Mirai Hall

Mercoledì 15 maggio – Tokio, Bunka Kaikan Main Hall

Venerdì 17 maggio – Yokohama, Minato Mirai Hall

Sabato 18 maggio – Bunkamura, Orchard Hall

Martedì 21 maggio – Tokio, Bunka Kaikan Main Hall

Non solo Giappone

Il trio, però, ha già annunciato nei giorni scorsi che, oltre alle date giapponesi, arriveranno anche nuovi appuntamenti in Italia e nel resto del mondo. A fine maggio, di rientro dal Giappone, Il Volo sarà in Italia per due esclusive date a Matera, quindi l’estate vedrà i tre artisti protagonisti nelle più belle location italiane, un tour imperdibile che culminerà con uno show all’Arena di Verona previsto per settembre. In autunno Il Volo sarà in tour in Europa e poi in America Latina, con decine di date nelle città più importanti del continente. I festeggiamenti per i dieci anni di carriera del trio italiano più famoso al mondo continueranno fino a maggio 2020, con un tour negli Stati Uniti ed in Canada.

Un video per “Musica che resta”

Intanto il terzetto ha lanciato il video di “Musica che resta”, il brano presentato in concorso all’ultimo Festival di Sanremo. Il video, diretto da Mauro Russo, è disponibile da lunedì 11 gennaio sul canale YouTube ufficiale del trio, che ha appena ottenuto il Gold Play Button per aver raggiunto il milione di iscritti. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali e fa da apripista al nuovo disco de Il Volo, “Musica” in uscita il prossimo 22 febbraio. L’album è già in pre-sale su iTunes e in pre-save su Spotify. Di seguito il testo del brano:

Leggo in fondo ai tuoi pensieri

Cerco in un sospiro i tuoi desideri

Mostrami la parte del tuo cuore

che nascondi nel profondo

Ascolto tutti i tuoi silenzi

Come è bello perdermi

dentro ai tuoi occhi

Sono io il tuo sogno?

Quando resti sveglia

E senza niente intorno

Tu che sei la forza e il coraggio

La meta in un viaggio

Il senso dei giorni miei

Io ci sarò da ora

e per sempre

Amore abbracciami

Voglio proteggerti

Siamo il sole

in un giorno di pioggia

Stanotte stringimi

Baciami l’anima

Siamo musica vera che resta

Tra miliardi di persone

Ti ho riconosciuta nella confusione

Sciogli quel sorriso

dal tuo viso e

Andiamo via lontano

Tu che sei davvero importante

In ogni mio istante

Sei la melodia

E non passerai, mai

Amore abbracciami

Voglio proteggerti

Siamo il sole

in un giorno di pioggia

Stanotte stringimi

Baciami l’anima

Siamo musica vera che resta

Non siamo un soffio di vento

Non siamo un momento

Lo sai che il tuo posto

è per sempre qui

Amore abbracciami

Voglio proteggerti

Siamo il sole

in un giorno di pioggia

Stanotte stringimi

Baciami l’anima

Siamo musica vera che resta

Siamo musica vera che resta