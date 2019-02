Sanremo 2019, Il Volo al Festival con “Musica che resta”: il testo

Si intitola “Musica che resta” la canzone che i tre giovani tenori de Il Volo hanno deciso di presentare in gara al Festival di Sanremo 2019, per provare a eguagliare il risultato già raggiunto nel 2015: l’anno della prima (e, fino a oggi, unica) partecipazione dei tre tenorini alla kermesse canora, che ha coinciso con il loro trionfo sulle note di “Grande amore”. “Musica che resta” sarà inserita all’interno del nuovo disco di inediti del trio, “Musica”, in uscita il 22 febbraio 2019: questo sarà il sesto album in studio del gruppo.

“Musica che resta”: la canzone de Il Volo a Sanremo 2019

“Musica che resta” è una canzone in perfetto stile Il Volo, nonché in perfetto stile sanremese. Prima dell’inizio del Festival, erano in molti a puntare su un nuovo successo festivaliero dei tre, ma le quote per un loro trionfo sono cresciute sera dopo sera. Il brano parla della fine di un amore, paragonandolo a una musica capace di suonare in eterno, esattamente come i ricordi di quello che è stato, ma che non è più. Il pezzo porta la firma anche di Gianna Nannini. Dal punto di vista musicale, seppur inserito sempre all’interno del solco classico tipico del repertorio de Il Volo, è caratterizzato da un respiro più pop rispetto ai precedenti lavori dei tre tenori. Nel corso della serata dei duetti, Il Volo sarà affiancato sul palco dal violinista salentino Alessandro Quarta.

Il testo di “Musica che resta” de Il Volo

Come sempre, i tre tenori de Il Volo sfruttano le loro differenti capacità vocali per alternarsi alla voce: Ignazio Boschetto ha una voce dalle sfumature pop, ma è comunque un tenore, così come Piero Barone, mentre Gianluca Ginoble è baritono. “Musica che resta” è il primo brano con cui Il Volo festeggia i dieci anni di carriera. Il testo di “Musica che resta”:

Leggo in fondo ai tuoi pensieri

Cerco in un sospiro i tuoi desideri

Mostrami la parte del tuo cuore che

Nascondi nel profondo

Ascolto tutti i tuoi silenzi

Come è bello perdermi dentro ai tuoi occhi

Sono io il tuo sogno?

Quando resti sveglia

E senza niente intorno

Tu che sei la forza e il coraggio

La meta in un viaggio

Il senso dei giorni miei

Io ci sarò da ora e per sempre

Amore abbracciami

Voglio proteggerti

Siamo il sole in un giorno di pioggia

Stanotte stringimi

Baciami l’anima

Siamo musica vera che resta

Tra miliardi di persone

Ti ho riconosciuta nella confusione

Sciogli quel sorriso dal tuo viso

e andiamo via lontano

tu che sei davvero importante

In ogni mio istante

Sei la melodia

E non passerai, mai

Amore abbracciami

voglio proteggerti

siamo il sole in un giorno di pioggia

stanotte stringimi

baciami l’anima

siamo musica vera che resta

non siamo un soffio di vento

non siamo un momento

Lo sai che il tuo posto è per sempre qui

amore abbracciami

voglio proteggerti

siamo il sole in un giorno di pioggia

stanotte stringimi

baciami l’anima

siamo musica vera che resta

siamo musica vera che resta