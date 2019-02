Sanremo 2019: la classifica dopo la terza serata del Festival

La terza serata della 69° edizione del Festival di Sanremo si è rivelata un susseguirsi di emozioni, risate e tanta, tanta buona musica. Il “dirottatore artistico” Claudio Baglioni, affiancato da Virginia Raffaele e Claudio Bisio, ha presentato i dodici artisti in gara che si sono esibiti per la seconda volta sul palco del Teatro Ariston.

Tantissimi gli ospiti che hanno allietato il pubblico con musica, risate, divertimento e anche molta commozione: da Ornella Vanoni che si è resa partecipe di un divertente siparietto insieme a Virginia Raffaele a Fabio Rovazzi che ha fatto scatenare il pubblico presente in sala fino a Serena Rossi che ha omaggiato il talento indimenticabile di Mia Martini con un'esibizione da brividi.

Nel corso della serata dodici artisti in gara si sono esibiti per sottoporsi al voto del pubblico a casa e a quello della Sala Stampa che quest’anno ha un’incidenza pari al 30%. Gli artisti in gara di questa terza serata sono stati: Anna Tatangelo, Enrico Nigiotti, Francesco Renga, Irama, Ultimo, Patty Pravo con Briga, Simone Cristicchi, Boomdabash, Nino D'Angelo e Livio Cori, Zen Circus e Mahmood.

Al termine delle esibizioni i tre presentatori hanno rivelato il risultato della classifica della serata della Sala Stampa annunciando i nomi degli artisti suddivisi in tre gruppi a seconda del loro posizionamento, senza annunciarne però l’ordine, come successo anche nella serata precedente. Rispetto alla prima e unica classifica generale, presentata martedì sera dopo l’esibizione di tutti i ventiquattro cantanti in gara, ci sono stati importanti cambiamenti: alcuni artisti hanno migliorato la propria posizione salendo in una zona più alta della classifica mentre altri sono scesi in una parte più bassa.

Nel corso della quarta serata, in onda questa sera, vedremo di nuovo tutti i ventiquattro artisti in gara esibirsi sul palco, ognuno di loro sarà accompagnato da un ospite d’eccezione con cui riarrangerà il brano in gara in questa 69° edizione del Festival di Sanremo. Si attendono grandi sorprese e numerose emozioni.

Classifica della terza serata della 69° edizione del Festival di Sanremo:

Parte alta della classifica:

Simone Cristicchi

Mahmood

Irama

Ultimo



Parta intermedia della classifica:

Enrico Nigiotti

Motta

Zen Circus

Francesco Renga





Parte bassa della classifica:

Anna Tatangelo

Nino D'Angelo e Livio Cori

Boomdabash

Patty Pravo con Briga