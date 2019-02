Sanremo 2019, Patty Pravo e Briga al Festival con "Un po' come nella vita": il testo

Patty Pravo è tornata al Festival di Sanremo in coppia con Briga. Un duetto davvero inaspettato per il brano “Un po’ come la vita”. La leggenda della musica italiana, alla sua decima partecipazione, insieme ad un rapper al debutto assoluto al Festival di Sanremo. La 69esima edizione della kermesse canora ha regalato anche questa coppia, nata un po’ per caso ma che sembra funzionare a dovere. Il brano è scritto tra gli altri da Gaetano Curreri, autore di tantissimi brani di successo e leader degli Stadio. Non è la prima volta che Patty Pravo canta una composizione di Curreri, già nel 1997 regalò al pubblico “..E dimmi che non vuoi morire”, brano scritto in coppia con Vasco Rossi. Come dichiarato dalla stessa Patty Pravo, il brano “Un po’ come la vita” è un suggerimento a prendere la cose dal lato buono del cuore, quello che ci aiuta a trovare quel “senso della vita” che dovrebbe guidare i nostri passi oltre ai muri che ci nascondono gli orizzonti… per essere finalmente in grado di trovare, dentro di noi, quegli spazi “infiniti come il cielo” che ci rendono liberi e protagonisti della nostra vita. Il brano farà parte di“Red” il nuovo disco di Patty Pravo, in uscita il prossimo 8 febbraio. Nello stesso giorno Briga pubblicherà l’album "Il rumore dei sogni".

Patty Pravo e Briga, il testo di “Un po’ come la vita”

Un po’ come la vita

Senza più sognare

Di esistenza e di ironia

E scivolare...

E scivolare via

Come dire «ancora un po’»

Andare a cercare

Quella cosa che fa sempre un po’ più male

Ma che porta in un momento

A riconsiderare il vento

E poi gridare a me che non credo

Che il confine è l’unica cosa che non vedo

Tu dove vuoi volare…?

Hai tempo per pensare

Ma intanto dimmi almeno dove il cielo va a finire

Ricorda di giocare

E di portarti altrove

Io resto qui a capire come illuminarmi il cuore

Come illuminarci il cuore

Tu credi di volare

Ma l’illusione della gioia toglie il fiato anche alla notte

Magari prova a immaginare che sul retro della vita

Ci sia un immagine più forte

E non mi basterà il ricordo

Vorrei trovarmi nell’esatta condizione

Di una luce alla stazione

Su un binario abbandonato

Dove il viaggio non è mai iniziato

Per poi gridare a me che non credo

Che l’orizzonte è l’unica cosa che non vedo

Tu dove vuoi volare…?

Hai tempo per pensare

Ma intanto dimmi almeno dove il cielo va a finire

Ricorda di giocare

E di portarti altrove

Io resto qui a capire come illuminarmi il cuore

Come illuminarci il cuore

Ridammi una notte che brilla

Invece di un cielo di corvi

Non ti ricordi

Quando eravamo due corpi

Uniti nel prendere i colpi

Noi sapevamo come illuminarci

Prima di prenderci a calci

Prima di metterci al collo

Pure le croci degli altri

Solo per assomigliarci

E poi gridarmi ancora che non credo

Ma in questo tunnel così buio io non guardo indietro

E la fine è l’unica cosa che non vedo

Tu dove vuoi volare...?

Hai tempo per pensare

Ma intanto dimmi almeno dove il cielo va a finire

Ricorda di giocare

E di portarti altrove

Io resto qui a capire come illuminarmi il cuore

Come illuminarci il cuore