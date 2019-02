Paola Turci è salita ancora una volta sul palco dell’Ariston per presentare al pubblico la sua nuova canzone intitolata “L’ultimo ostacolo”. La cantautrice romana è una vera e propria veterana di Sanremo: quest’anno segna la sua undicesima partecipazione al Festival della canzone italiana (l’ottava tra i big). Scopriamo qualcosa di più sul brano in gara.

Sanremo 2019 e il nuovo album

Paola Turci è in gara tra i big di questa 69ª edizione del Festival con il brano “L’ultimo ostacolo”. Durante la prima esibizione a Sanremo 2019, la cantautrice romana ha eseguito magistralmente la canzone in un elegantissimo abito bianco. Il singolo sanremese farà parte del suo nuovo album intitolato “Viva da morire”, in uscita il prossimo 15 marzo, ma già disponibile in pre-order su Amazon (in esclusive copie autografate). Il 6 febbraio, è stato condiviso anche il video ufficiale de “L’ultimo ostacolo”, in cui l’artista è affiancata dagli attori Giuseppe Fiorello e Sarah Felberbaum. La clip è stata diretta dalla regista francese Anissa Bonnefont. Beppe Fiorello salirà anche sul palco dell’Ariston per esibirsi insieme alla cantante durante la serata di venerdì, quella dedicata ai duetti. Paola Turci presenterà in anteprima live le sue nuove canzoni con due concerti in programma il 13 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 20 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il tour proseguirà poi durante l’estate, mentre in autunno arriverà nei teatri di tutta Italia.

“L’ultimo ostacolo”: il testo

“L’ultimo ostacolo”, canzone presentata da Paola Turci al Festival di Sanremo 2019, è un invito a godersi il bello della vita nonostante i problemi e gli ostacoli che inevitabilmente tutti si ritrovano sul percorso. In particolare, è una dedica a suo padre, faro e guida nel “diluvio universale” della quotidianità. Paola Turci è co-autrice del brano, scritto insieme al suo produttore Luca Chiaravalli. Ecco il testo completo de “L’ultimo ostacolo”:

Fermati

Che non è l’ora dei saluti

Vieni qui

E abbracciami per due minuti

Guardaci

Da fuori siamo la fotografia del giorno di un mio compleanno

Ricordo quando tu mi hai detto “non aver paura di tremare”

Che siamo fiamme in mezzo al vento, fragili ma sempre in verticale

Magari no non è l’ultimo ostacolo

Ma è bellissimo pensare di cadere insieme

Piove però siamo fuori pericolo

Riusciremo a respirare

Nel diluvio universale

Vetri che

Si appannano dal nostro lato

Scriverci

Parole grandi con un dito

Lettere

Che sbiadiranno solo per metà ma che riscriveremo ancora

Che siamo fiamme in mezzo al vento

Fragili ma sempre in verticale

Magari no, non è l’ultimo ostacolo

Ma è bellissimo pensare di cadere insieme

Piove però siamo fuori pericolo

Riusciremo a respirare

Nel diluvio universale

E cambieremo mille volte forma e lineamenti per non sentire l’abitudine

Ci saranno appuntamenti che sarai obbligato a perdere

E ci impegneremo a stare meglio quando far di meglio non si può

Magari no, non è l’ultimo ostacolo

Piove però siamo fuori pericolo

Riusciremo a respirare

Nel diluvio universale

Ci vedranno attraversare

Nel diluvio universale