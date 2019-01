Salmo: nuovi concerti per il "Playlist Tour": le date

I prossimi appuntamenti saranno quelli nei palasport, con la tournée al via il 9 marzo 2019 dal PalaAlpitour di Torino. Intanto, però, Salmo sta organizzando già la sua estate 2019 live. Una stagione che finora aveva visto quattro concerti confermati, a cui ora se ne aggiungono altri tre, in programma a luglio.

Il “Playlist Summer Tour” di Salmo

Il “Playlist Summer Tour” di Salmo prenderà le mosse sabato 8 giugno 2019 dal palco del neonato Core Festival (ex Home Festival), in programma a Treviso dal 7 al 9 giugno. Quindi, l’aggiunta di una nuova data, in programma venerdì 28 giugno a Bologna, all’interno della manifestazione “Bologna Sonic Park”, presso l’Arena Parco Nord. A cui seguirà lo show già annunciato del 6 luglio al Festival Collisioni, a Barolo, nelle Langhe. Concerto successivo, il live al Rock in Roma, il 12 luglio, presso l’Ippodromo delle Capannelle della Capitale. Una nuova data: quella in programma domenica 14 luglio a Molfetta, in provincia di Bari, presso la Banchina San Domenico. Poi il concerto già annunciato del 19 luglio al Lucca Summer Festival. E, infine, un nuovo show: al “Goa Boa Festival”, in programma sabato 20 luglio all’Arena del Mare di Genova. I biglietti per i tre nuovi concerti saranno disponibili sul sito di TicketOne dalle 11 di venerdì 1 febbraio e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 11 di lunedì 4 febbraio. Quanto ai costi, i tagliandi per gli show al “Bologna Sonic Park” e a Bari saranno venduti al prezzo di 30 euro + 4,50 euro di diritti di prevendita. Qualcosa in più, invece, i biglietti per il “Goa Boa Festival”, disponibili a 35 euro + 5,25 euro di diritti di prevendita. In alternativa, a 40 euro al botteghino, il giorno del concerto. Chi è iscritto alla community del festival potrà acquistare il tagliando alla tariffa scontata di 30 euro + 4,50 euro di diritti di prevendita.

Il “Playlist Tour 2019”



In attesa di calcare i palchi questa estate, i prossimi appuntamenti del rapper sardo saranno nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. Sette appuntamenti, con il primo show in programma sabato 9 marzo al PalaAlpitour di Torino e l’ultima data, già sold out, sabato 30 marzo al Mediolanum Forum di Assago. I biglietti per tutti i concerti, con l’unica eccezione per il live in provincia di Milano, sono ancora disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. I live seguono gli show sold out di dicembre nei palazzetti dello sport di Vigevano, Roma e Milano: prime occasioni in cui Salmo ha presentato dal vivo i brani estratti dal suo disco più recente, “Playlist”. Quella in programma a marzo sarà la prima tournée nei palasport del rapper.

Il calendario del “Playlist Tour 2019”