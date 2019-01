Sfera Ebbasta, il singolo "Happy Birthday" è disco di platino

Un nuovo traguardo per il trapper Sfera Ebbasta, che può festeggiare il disco di platino conquistato da “Happy Birthday”, l’unico singolo estratto dalla riedizione di “Rockstar”, ultimo disco del trapper uscito a fine 2018 su etichetta Universal Music. La canzone, pubblicata il 30 novembre dello scorso anno, è stata certificata platino avendo venduto oltre 25 mila copie. Il brano è stato prodotto dal producer giamaicano Rvssian e co-prodotta da Charlie Charles, da anni al fianco di Sfera Ebbasta. Il pezzo ha immediatamente raggiunto la vetta delle classifiche di vendita dei singoli in Italia, piazzandosi inoltre alla 54esima posizione in Svizzera.



“Rockstar”: l’ultimo album di Sfera Ebbasta



“Rockstar” è il secondo album in studio di Sfera Ebbasta ed è stato pubblicato il 19 gennaio dello scorso anno dall’etichetta Universal Music Italy insieme a Def Jam Recordings. Il disco è stato interamente prodotto da Charlie Charles. L’album si compone di undici brani inediti e la sua uscita è stata anticipata dal singolo “Tran Tran”, ultima traccia del lavoro. Nell’album ci sono un paio di featuring: con Quavo sulle note di “Cupido” e con DrefGold in “Sciroppo”. Contemporaneamente alla pubblicazione dell’album, Sfera Ebbasta ha rilanciato il singolo omonimo, mentre il 6 aprile ha pubblicato “Cupido” e, infine, il 13 luglio, la canzone “Ricchi x sempre”. Il 7 dicembre del 2018 Sfera Ebbasta ha pubblicato l’edizione deluxe del disco, “Rockstar – Popstar Edition”, che comprendeva il disco uscito all’inizio dell’anno e un secondo CD. Questo secondo lavoro è stato anticipato dal singolo “Happy Birthday”, uscito il 30 novembre. In questa nuova versione troviamo il featuring con Gué Pequeno di “XNX RMX”, con Lacrim in “Serpenti a sonagli” (compresa la versione remix) e con Rvssian in “Pablo”.

La tracklist di “Rockstar”



Rockstar Serpenti a sonagli Cupido feat. Quavo XNX Ricchi x sempre Uber Leggenda Bancomat Sciroppo feat. DrefGold 20 collane Tran Tran

CD bonus di “Rockstar – Popstar Edition”



Popstar Uh Ah Hey Happy Birthday Cupido RMX XNX RMX feat. Gué Pequeno Serpenti a sonagli RMX feat. Lacrim Pablo feat. Rvssian



I concerti di Sfera Ebbasta



“Happy Birthday” sarà sicuramente una delle canzoni che saranno inserite nella scaletta dei tre concerti nei palasport che Sfera Ebbasta ha in programma ad aprile. Il primo show andrà in scena mercoledì 17 al Palazzo dello Sport di Roma, quindi il trapper sarà il 19 dello stesso mese al Teatro PalaPartenope di Napoli, mentre l’ultima data è fissata per il 27 al Mediolanum Forum di Assago, Milano. I biglietti per i tre show sono disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati a prezzi che partono dai 34,50 euro. Sul sito del circuito di vendita non sono più disponibili i “Vip Package” per i tre show. Nel corso delle serate probabilmente Sfera Ebbasta ripeterà la scaletta del “Rockstar Tour” del 2018 con l’aggiunta appunto di “Happy Birthday”.

Le canzoni nella scaletta del “Rockstar Tour”

Intro

Tran Tra

Bancomat

20 collane

Leggenda

Scooteroni

Lamborghini

XDVR

Ciny

Cupido

Set Drefgold