Ligabue, aperta la prevendita dei biglietti per lo "Start Tour 2019"

È partita lunedì 28 gennaio alle 11 la vendita generale dei tagliandi per tutti i concerti del nuovo tour di Ligabue. Dopo che le 48 ore precedenti erano state riservate alla prevendita per i membri del fan club Bar Mario, ora tutti possono acquistare i biglietti per l’atteso ritorno del rocker emiliano rivolgendosi al circuito Ticketone. Il costo dei tagliandi va dai 29 ai 95 euro, con la possibilità, in cinque dei nove concerti del tour (Firenze, Milano, Torino, Bologna, Roma) di acquistare il “Silver Package”. Questo, al prezzo di 200 euro, comprende un biglietto nei posti migliori di Categoria 1 Numerata; accesso preferenziale tramite ingresso dedicato e welcome desk riservato; pass laminato e cordino da collezione; tour poster numerato limited edition, creato esclusivamente per gli acquirenti del pacchetto; invito per accedere all’hospitality dedicata pre-show (dalle 19 alle 20:45); servizio catering con aperitivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino; hostess e cameriere a disposizione; servizio account per soddisfare al meglio ogni richiesta prima dello show all’indirizzo email tourpackages@fepgroup.it. Ogni persona non può acquistare più di quattro biglietti.

Le date dello “Start Tour 2019”

Le date dello “Start Tour 2019” sono state svelate sul web da diversi giorni. Con una diretta su Youtube con tanto di countdown per aumentare l’attesa, il rocker di Correggio ha svelato in un video gli appuntamenti da non perdere per i suoi fan. La sagoma del rocker appare nel video mentre suona la chitarra e tra una nota e l’altra sono apparse le nove date previste per il tour. Tantissime le visualizzazioni in tempo reale dei fan che hanno accolto con entusiasmo tutte le località annunciate. Queste tutte le date:

Venerdì 14 giugno – Bari, stadio San Nicola

Lunedì 17 giugno – Messina, stadio San Filippo

Venerdì 21 giugno – Pescara, stadio Adriatico

Martedì 25 giugno – Firenze, stadio Artemio Franchi

Venerdì 28 giugno – Milano, stadio San Siro

Martedì 2 luglio – Torino, stadio Olimpico

Sabato 6 luglio – Bologna, stadio Dall’Ara

Martedì 9 luglio – Padova, stadio Euganeo

Venerdì 12 luglio – Roma, stadio Olimpico

Il nuovo album “Start”

Il tour estivo farà da lancio al nuovo album di Luciano Ligabue, “Start”, in uscita il prossimo 8 marzo nei negozi e negli store digitali. Ad anticipare l’uscita dell’album è stato pubblicato il singolo “Luci d'America”. Il video del brano, uscito lo scorso 14 gennaio, è stato scritto e diretto da Marco Salom e girato in California. Il nuovo disco, il dodicesimo della carriera dell’artista da Correggio, sarà composto da dieci brani, tra cui il singolo “Luci d'America” e altri nove inediti. “Start” è prodotto in collaborazione con Federico Nardelli, che ha lavorato anche con altri cantautori come Galeffi e Gazzelle. L’album sarà anche il primo della sua lunga e fortunata carriera ad avere la sua faccia in copertina, una novità assoluta per il rocker di “Certe notti”. Questa la tracklist di “Start”: