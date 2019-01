Calcutta in concerto a Milano: la scaletta

Doppio appuntamento dal vivo con Calcutta al Mediolanum Forum di Milano, il 20 e il 21 gennaio. Due concerti, da tempo sold-out, in cui il cantautore di Latina porterà il suo “Evergreen Tour”, la tournée nei palazzetti dello sport nelle principali città italiane. Un tour capace di far registrare il tutto esaurito in gran parte delle date.

Si tratta del primo tour vero e proprio dedicato all’ultimo album di Calcutta, “Evergreen”, che segue i due concerti – evento estivi nello stadio Francioni di Latina e all’Arena di Verona.

I concerti dell'Evergreen Tour 2019

Dopo le due date al Forum di Assago, l’”Evergreen Tour” di Calcutta farà tappa a Bologna, Bari, Napoli, Roma (con una doppia data), per concludersi il 9 febbraio 2019 al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. Oltre ai due show a Milano, sono già sold-out anche i live in programma a Bari, Napoli e Roma, mentre i tagliandi per le tappe di Bologna e Acireale sono disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. I biglietti sono acquistabili a un prezzo che varia dai 25 ai 40 euro più diritti di prevendita. Le prossime date dell’“Evergreen Tour” di Calcutta:

20 gennaio 2019 Milano, Mediolanum Forum (sold-out)

21 gennaio 2019 Milano, Mediolanum Forum (sold-out)

23 gennaio 2019 Bologna, Unipol Arena

25 gennaio 2019 Bari, Palaflorio (sold-out)

26 gennaio 2019 Napoli, PalaPartenope (sold-out)

5 febbraio 2019 Roma, PalaLottomatica (sold-out)

6 febbraio 2019 Roma, PalaLottomatica (sold-out)

9 febbraio 2019 Acireale (CT), Pal’Art Hotel

I concerti estivi di Calcutta

Terminata la leg invernale, Calcutta si prenderà una pausa di qualche mese, per poi tornare sui palchi delle principali città italiane in estate. Gli appuntamenti finora annunciati sono per il 25 giugno al Milano Summer Festival all’Ippodromo Snai di San Siro e per il 27 giugno al Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle. I biglietti per i due show sono già disponibili sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati al prezzo di 25 euro più diritti di prevendita per il posto unico in piedi.

La scaletta del concerto di Milano

Essendo la tournée dedicata a “Evergreen”, il più recente album di Calcutta, saranno i brani estratti da questo disco a fare la parte del leone nella scaletta. Tra questi contiamo “Orgasmo”, “Pesto”, “Paracetamolo” e “Wiki”: pezzi che l’artista laziale aveva fatto già ascoltare al suo pubblico come singoli. Canzoni a cui aggiungere i successi di Calcutta: da “Cosa mi manchi a fare” a “Oroscopo”, passando per “Frosinone”. La probabile scaletta dei due concerti di Milano:

Briciole

Kiwi

Orgasmo

Cane

Fari

Milano

Limonata

Paracetamolo

Rai

Amarena

Pomezia

Nuda nudissima

Cosa mi manchi a fare

Oroscopo (con I Camillas)

La canzone del pane (I Camillas)

Del verde

Albero

Natalios

Arbre magique

Hübner

Le barche

Gaetano

Frosinone

Pesto

Le info sul concerto di Calcutta a Milano

L’inizio dei due concerti al Forum di Assago è in programma alle 20. Il palasport si trova ad Assago, nell’hinterland milanese. All’esterno del palazzetto si trovano degli ampi parcheggi a pagamento. In alternativa, è possibile arrivare con la metropolitana, prendendo la linea verde e scendendo alla fermata, che è anche capolinea, Mediolanum Forum. Il biglietto da acquistare è della linea extra urbana.