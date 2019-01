Calcutta in concerto ad Ancona, la scaletta

Inizia il 17 gennaio l’attesissimo “Evergreen tour 2019” di Calcutta. La data zero si terrà al Palarossini di Ancona, in una cornice di pubblico indimenticabile visto il sold out annunciato da tempo. Sarà il primo concerto del nuovo tour che ha registrato il tutto esaurito in quasi tutte le città. A Padova lo spettacolo è stato addirittura spostato dalla Kioene Arena all’Arena Spettacoli di Padova Fiere date le tantissime richieste. Il tour arriva dopo i due eventi tenuti quest’estate a Latina e Verona. Calcutta si è esibito allo Stadio Francioni nella sua città natale e all’Arena di Verona per presentare il suo album “Evergreen”, uscito il 25 maggio 2018. Da quei concerti è nato il film “Tutti in piedi” che mostra le immagini di un ragazzo di provincia di nemmeno trent’anni che canta la quotidianità dei Millennial. Un artista che ha scritto per tanti artisti tra i quali Francesca Michielin, Nina Zilli, Fedez, J-Ax ed Elisa. La hit “Se piovesse il tuo nome” è stata scritta proprio da Calcutta, al secolo Edoardo D’Erme.

Le date dell'"Evergreen Tour 2019"

Dopo il successo dei due live estivi, Calcutta si esibirà per la prima volta nei palazzetti di tutta Italia e per assistere ai concerti sono rimasti davvero pochi biglietti. Ancora qualche disponibilità su circuito Ticketone per le date di Bologna (23 gennaio) e Acireale (9 febbraio). I prezzi dei restanti biglietti variano da 25 euro + diritti di prevendita a 40 euro + d.p., a seconda del posto selezionato. Questo il calendario con tutte le date invernali del tour di Calcutta:

17 gennaio 2019 Ancona, PalaRossini (data zero)

19 gennaio 2019 Padova, Arena Spettacoli - Padova Fiere (sold out)

20 gennaio 2019 Milano, Mediolanum Forum (sold out)

21 gennaio 2019 Milano, Mediulanum Forum (sold out)

23 gennaio 2019 Bologna, Unipol Arena

25 gennaio 2019 Bari, Palaflorio (sold out)

26 gennaio 2019 Napoli, Palapartenope (sold out)

5 febbraio 2019 Roma, Palalottomatica (sold out)

6 febbraio 2019 Roma, Palalottomatica (sold out)

9 febbraio 2019 Acireale (CT), Pal’Art Hotel

Calcutta tornerà anche quest’estate a cimentarsi con i live. Sono già state annunciate due date nei festival italiani: il 25 giugno all’Ippodromo Snai di San Siro in occasione del Milano Summer Festival e il 27 giugno all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma. I biglietti sono disponibili su circuito Ticketone (online e nei punti vendita autorizzati). Il prezzo (posto unico in piedi) è di 25 euro + diritti di prevendita (ed eventuali commissioni di servizio aggiuntive) per entrambi gli show.

La scaletta del concerto di Ancona

La scaletta del tour nei palasport non è ancora stata resa nota, ma per farsi un’idea delle canzoni che verranno proposte si può far riferimento all’ultimo concerto tenuto quest’estate all’Arena di Verona. Nel live ci sarà ampio spazio per le canzoni dell’ultimo album “Evergreen” e non mancheranno i singoli “Orgasmo”, “Pesto”, “Paracetamolo” e “Kiwi”. Impossibile escludere le canzoni che hanno reso famoso Calcutta come “Oroscopo”, “Cosa mi manchi a fare”, “Frosinone” e “Gaetano”. In molti sperano di poter sentire live anche una sua versione di “Se piovesse il tuo nome”, scritta per Elisa e riproposta in duetto con la stessa cantante e disponibile in radio e digitale dal 14 dicembre. Questa la scaletta del concerto di Calcutta all’Arena di Verona: