L’Evergreen tour 2019 di Calcutta sta per cominciare: giovedì 17 gennaio il cantautore di Latina e la sua band saliranno sul palco del PalaRossini di Ancona per la data zero, dopodiché la tournée continuerà nei palazzetti di tutta Italia. I concerti in programma sono quasi tutti sold out, compresa la data di Padova: lo show è stato spostato dalla Kioene Arena all’Arena Spettacoli di Padova Fiere proprio per avere a disposizione una location più grande, ma anche questa nuova venue ha già registrato il tutto esaurito. Per tutti coloro già in possesso dei biglietti per la Kioene Arena, l’accesso al concerto di Padova resta ovviamente garantito e valido per l'Arena Spettacoli, invariato anche per quanto riguarda la numerazione dei posti nei vari settori.

Evergreen tour: tutte le date invernali

Calcutta presenterà al pubblico il suo ultimo album “Evergreen”, uscito lo scorso 25 maggio 2018 per Bomba Dischi / Sony Music. Da allora le nuove canzoni sono state presentate live solamente in occasione di due eventi in location speciali, nel corso della scorsa estate: sul palco dello Stadio Francioni di Latina (sua città natale) e nella bellissima cornice dell’Arena di Verona. Nel 2019 Calcutta si esibirà per la prima volta nei palazzetti di tutta Italia. Il tour partirà giovedì 17 gennaio con la data zero al PalaRossini di Ancona, per poi continuare con le tappe di Padova, Milano, Bologna, Bari, Napoli, Roma e Acireale. Quasi tutte le date invernali in programma hanno già registrato il sold out, per assistere ai concerti sono rimasti davvero pochi biglietti. Ad ora, ancora qualche disponibilità su circuito Ticketone per le date di Ancona (17 gennaio), Bologna (23 gennaio) e Acireale (9 febbraio). I prezzi dei restanti biglietti variano da 25 euro + diritti di prevendita a 40 euro + d.p., a seconda del posto selezionato. Di seguito il calendario aggiornato con tutte le date invernali del tour di Calcutta:

17 gennaio 2019 Ancona, PalaRossini (data zero)

19 gennaio 2019 Padova, Arena Spettacoli - Padova Fiere (sold out)

20 gennaio 2019 Milano, Mediolanum Forum (sold out)

21 gennaio 2019 Milano, Mediulanum Forum (sold out)

23 gennaio 2019 Bologna, Unipol Arena

25 gennaio 2019 Bari, Palaflorio (sold out)

26 gennaio 2019 Napoli, Palapartenope (sold out)

5 febbraio 2019 Roma, Palalottomatica (sold out)

6 febbraio 2019 Roma, Palalottomatica (sold out)

9 febbraio 2019 Acireale (CT), Pal’Art Hotel

Le date estive già annunciate

Per tutti i fan e per chi non riuscirà ad assistere ai concerti invernali sarà possibile rifarsi la prossima estate. Calcutta ha già annunciato due date in programma nei festival italiani: il 25 giugno all’Ippodromo Snai di San Siro in occasione del Milano Summer Festival e il 27 giugno all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma. I biglietti sono disponibili su circuito Ticketone (online e nei punti vendita autorizzati). Il prezzo (posto unico in piedi) è di 25 euro + diritti di prevendita (ed eventuali commissioni di servizio aggiuntive) per entrambi gli show. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente.