Ligabue, ecco quando usciranno le date del tour

Aumenta l’attesa per il nuovo tour negli stadi di Luciano Ligabue. Il rocker ha rivelato quando usciranno le date dei concerti in programma quest’estate

Ha già superato il milione di visualizzazioni il video di “Luci d’America”, nuovo singolo di Luciano Ligabue. È solo il primo atto del nuovo album in arrivo a marzo, un lavoro discografico atteso da tempo e che verrà accompagnato da un tour negli stadi previsto per l’estate 2019. Proprio la notizia di una nuova serie di date negli stadi, annunciata con la pubblicazione del nuovo singolo, ha scatenato i fan del Liga che attendono questo momento da ormai 5 anni. È infatti datato 2014 l’ultimo tour del rocker negli stadi italiani. Lo stesso Ligabue ha affidato a Instagram il countdown per l’ufficialità delle date previste. Un post sul social network ha fatto chiarezza e annunciato che il calendario ufficiale del tour verrà pubblicato la prossima settimana. «Mi dicono che tra una settimana “escono” le date», questa la frase postata per tenere sulle spine i propri fan.

Il video di “Luci d’America”

Intanto riceve grandi consensi il nuovo brano “Luci d’America”. Nel video, scritto e diretto da Marco Salom e girato in California, scorrono diverse riprese di affascinanti location americane, dal deserto lunare di Pinnacles all’area disperata e malfamata di Skid Raw, dalle luci scintillanti di Hollywood alla ghost town di Trona. Il racconto del brano si sviluppa anche nell’oceano di Malibu o nelle immagini di una suggestiva foresta bruciata. «Una visione ora reale ora filtrata degli interpreti – si legge sul canale ufficiale di Ligabue su YouTube – evidenzia contraddizioni e differenze che caratterizzano l’essere umano, l’amore, la natura e nello specifico l'America. Ligabue e i protagonisti del video si proiettano in una California ora bellissima e luccicante, ora desolata e infinita, lasciando in sospeso tra ciò che è reale e ciò che viene percepito». Il video vanta nel cast l’artista e ballerina australiana Maya McClean che in passato ha curato anche le coreografie dei lavori di Prince.

Gli ultimi lavori di Ligabue

L’ultimo album di inediti di Ligabue risale a novembre 2016, anno di uscita di "Made in Italy". Per la sua uscita venne realizzato un documentario riguardante il concepimento, la creazione, l'arrangiamento e la registrazione del disco. Per quell’album Ligabue decise di suonare nei palasport, in un lungo tour di 51 date. Durante il periodo di riposo dalla musica, Luciano Ligabue ha diretto il suo terzo film “Made in Italy”, ispirato proprio dall'omonimo disco uscito nel 2016. Il 25 gennaio 2018 è stata pubblicata anche la colonna sonora contenente 23 brani di cui 20 scritti da Ligabue (7 dall'album “Made in Italy” e 13 inediti). Il nuovo album, in uscita a marzo, sarà prodotto da Federico Nardelli, già collaboratore di Gazzelle e Galeffi. Una firma del mondo “indie” che incuriosisce i fan di Ligabue.