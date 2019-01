Ligabue, il testo del nuovo singolo "Luci d'America"

L’11 gennaio è uscito “Luci d’America”, nuovo singolo di Luciano Ligabue. Il video ufficiale del nuovo brano è stato girato in California e pubblicato in rete lunedì 14 gennaio. Una delle novità previste riguarda la produzione che sarà affidata a Federico Nardelli, già collaboratore di Gazzelle e Galeffi. Una firma del mondo “indie” che incuriosisce i fan di Ligabue. Dopo il concept album “Made in Italy”, il rocker è pronto a stupire nuovamente e a dare un tocco nuovo al suo sound. Nei prossimi giorni verranno annunciate le date del tour che la prossima estate segnerà il ritorno di Ligabue negli stadi italiani a distanza di cinque anni dal tour di "Mondovisione". Una serie di concerti attesa da tempo e che già dalla scorsa estate era stata profetizzata dalla stampa e dai fan.

Il nuovo album di Luciano Ligabue

Sono passati ormai due anni e mezzo dall’ultima fatica discografica di Ligabue, intitolata “Made in Italy” e pubblicata il 18 novembre 2016. Con questa release, si era portato a casa tre dischi di Platino e tutto l'affetto dei fan di lunga data. Dalla produzione sono stati estratti quattro singoli che hanno scritto la storia recente di un cantautore che, con la sua musica, ha nutrito i sogni di generazioni intere: “G come Giungla”, “Made in Italy”, la sempre attuale “È venerdì non mi rompete i coglioni” e “Ho fatto in tempo ad avere un futuro (che non fosse soltanto per me)”.

Il nuovo singolo "Luci d'America"

Il nuovo album, in uscita a marzo, sarà prodotto per l’etichetta Zoo Aperto/F&P Music Hub/Warner Music. “Luci d’America” è disponibile in download digitale, streaming e in rotazione radiofonica. I fan sono in attesa di conoscere le date del tour estivo annunciato dallo Luciano Ligabue sui social. Subito dopo, un altro post dedicato ai fan. Breve ma eloquente: «Anche voi mi siete mancati».

Questo il testo di “Luci d’America” nuovo singolo di Luciano Ligabue:

Vieni qui e guarda fuori

Fammi un po’ vedere come tu la vedi

Io vedo fumo sulle macerie

Tu guardi nello stesso punto e sorridi

Dai che allora andiamo al mare

La penisola intanto riesce a galleggiare

Facciamo che guido e tu guardi fuori

Perché a guardare resti tu la migliore

E serve pane e fortuna

E serve vino e coraggio

Soprattutto ci vogliono

buoni compagni di viaggio

Le luci d’America

Le stelle sull’Africa

Si accende lo spettacolo

Le luci che ti scappano dall’anima

Vieni qui andiamo fuori

Fuori da uno schermo, dalle mie prigioni

C’è ancora il sole che fa il suo lavoro

Sui Santi subito e sui tagliagole

Prestami i tuoi occhi ancora che io guardo un dito

Mentre tu la luna

E fatti vicina, un po’ più vicina

Che adesso voglio un altro panorama

E serve pane e fortuna

E serve avere coraggio

Soprattutto ci vogliono buoni compagni di viaggio

Le luci d’America

Le stelle sull’Africa

Si accende lo spettacolo

Le luci che ti scappano dall’anima

La luce dell’Africa

Le stelle d’America

Si accende lo spettacolo

Le luci che ti scappano dall’anima

La luce dell’Africa

Le stelle d’America

E fra distruzione e meraviglia

E tu che mi aspetti sulla soglia

Di certi miracoli

Uno può accorgersi

Solo da sveglio

Le luci d’America

Le stelle sull’Africa

Si accende lo spettacolo

Le luci che ti scappano dall’anima

La luce dell’Africa

Le stelle d’America