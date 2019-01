Prendete uno dei DJ più famosi al mondo e unitelo alla voce di un artista che ha fatto la storia della musica pop, il risultato è Electro romantico, il brano che segna la collaborazione tra Bob Sinclar e Robbie Williams.

La canzone sarà disponibile da venerdì 18 gennaio ma il pubblico sembra essere già in fibrillazione, infatti, il video dell’annuncio del feautring, postato sull’account Instagram del DJ, ha ottenuto oltre 45.000 visualizzazioni in meno di un giorno. Nel video Bob Sinclar e Robbie Williams, probabilmente all’interno di uno studio di registrazione, raccontano la nascita della canzone, queste le parole della popstar britannica: “Voglio raccontarvi un po’ com’è nata questa canzone. La mia famiglia e quella di Bob frequentano la stessa scuola di francese e se non fosse stato per quel fatto, questa canzone non sarebbe mai nata, poi ci siamo incontrati a un galà a Los Angeles e ci siamo detti che avremmo dovuto fare qualcosa insieme ed eccoci qua oggi in uno studio, la canzone è finita, è pronta ed è mostruosa, vi assicuro che la amerete”.

Per quanto riguarda il sound del brano non ci sono anticipazioni, ma come si può forse intuire dal titolo, si potrebbe trattare di un brano pop con influenze elettroniche, una commistione che negli ultimi tempi viene sempre più apprezzata dal pubblico.

I numeri record di Robbie e Bob

Forse non basterebbe una giornata per elencare record, riconoscimenti e cifre delle vendite di Robbie Williams; l’ex ragazzo dei Take That ha iniziato la sua carriera con la band nei primissimi anni ’90 entrando nel cuore di milioni di teenager di tutto il mondo, ma è a partire dal 1997, anno del debutto da solista con l’album Life thru a Lens che inizia l’ascesa nell’Olimpo del pop, undici dischi che gli faranno vendere più di 19 milioni di album e oltre 6 milioni di singoli soltanto in patria arrivando a una cifra mondiale che si attesta attorno ai 75 milioni di copie. Sono poi tanti i record ottenuti: dall’artista inglese ad aver venduto di più nel Regno Unito a quello più trasmesso nel primo decennio del nuovo millennio dalle radio inglesi doppiando i passaggi delle Sugababes, al secondo posto, dalla vittoria record di ben 18 Brit Awards all’entrata nei Guinness World Records nel 2006 per la vendita del maggior numero di biglietti per un tour in sole 24 ore, ovvero oltre un milione e mezzo di biglietti per il Close Encounters Tour. Il suo ultimo album, The Heavy Entertainment Show, uscito nell’autunno del 2016, è stato certificato disco d’oro in Australia, Olanda, Italia, Germania, Svizzera e Austria mentre in patria ha ottenuto quello di platino per aver superato le 300.000 copie.

Non è da meno Bob Sinclair che con le sue canzoni ha segnato le estati e i ricordi di generazioni di ragazzi imponendosi come uno dei DJ più apprezzati e popolari al mondo. Le sue canzoni hanno scalato le classifiche di tutto il pianeta, da Love Generation del 2006 che venne certificato disco di Platino in Australia e Belgio e d’oro in Francia, Svezia e Svizzera al featuring con Pitbull sulle note di Rock the Boat, disco d’oro in Italia.