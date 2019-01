Tiziano Ferro: svelata la data d'uscita del nuovo album

Novità da Tiziano Ferro che, finalmente, ha condiviso sui social la data di pubblicazione ufficiale del suo nuovo album. Il cantautore di Latina ha postato una foto in cui indossa una maglia con sopra stampati gli indizi sull’arrivo del disco di inediti: “new album XXXXXXX XXXXXXXX 22/11”. L’attesissimo seguito de “Il mestiere della vita” uscirà il 22 novembre 2019 per Virgin Records (Universal Music Italia), e non tarderà anche l’edizione in lingua spagnola.

Tutto quel che sappiamo sul nuovo album

Duranti gli scorsi mesi, Tiziano Ferro ha diffuso alcune anticipazioni sul suo nuovo album attraverso i propri social network. Come svelato dalle foto in studio di registrazione, la produzione del disco è curata da Timbaland (già al fianco di Justin Timberlake, Nelly Furtado, Madonna e tante altre star internazionali). Tuttora, secondo quanto dichiarato nel comunicato stampa, il cantante e il celebre produttore statunitense stanno ultimando l’album. Il manager di Tiziano Ferro, Fabrizio Giannini, ha descritto il nuovo lavoro in studio come «uno dei suoi più belli, se non il più bello». Lo scorso 31 dicembre, Ferro ha scritto sui social qualche parola per chiudere il 2018 condividendo i suoi pensieri con i fan: «in questo anno di assenza mi sono affidato a un post e qualche foto per sentirvi più vicini. Consapevole che il nuovo sta per arrivare. Non so che darei per farvi ascoltare quello che sta succedendo in studio. Ma i tempi non sono maturi. Fabrizio dice sempre che questo è il mio disco più bello, io non lo so ma non mi sentivo così felice e meravigliato da anni, letteralmente. Il 2019 sarà NOSTRO. Buon anno!». E in effetti il nuovo anno è cominciato con l’annuncio della data d’uscita del nuovo album, in arrivo il prossimo 22 novembre per Virgin Records (Universal Music Italia). Come già accaduto per l’intera discografia di Tiziano Ferro, il disco verrà pubblicato anche in lingua spagnola poco più tardi. Ancora nessuna notizia sul titolo, “censurato” con delle X nell’annuncio ufficiale del cantante.

“Il mestiere della vita” e le ultime collaborazioni

Il nuovo album di Tiziano Ferro uscirà a tre anni di distanza dal precedente “Il mestiere della vita”, che si è guadagnato cinque dischi di platino certificati FIMI. Dall’ultimo lavoro sono stati estratti vari singoli: “Potremmo ritornare”, “Il conforto” feat. Carmen Consoli, “Lento/Veloce”, “Valore assoluto”, l’omonimo “Il mestiere della vita” e “”Solo” è solo una parola”. Nel corso del 2018, oltre ad essersi dedicato agli inediti del nuovo disco, Tiziano Ferro ha collaborato con diversi artisti italiani ed internazionali. Ha duettato con i Tiromancino nella rivisitazione del loro celebre brano “Per me è importante” contenuta in “Fino a qui”, ultimo album della band di Federico Zampaglione. Altra importante collaborazione è stata quella con Ed Sheeran e il fratello della popstar britannica, Matthew, per “Amo soltanto te”, canzone contenuta nel nuovo album di Andrea Bocelli “Sì” (pubblicato il 26 ottobre 2018). Tiziano Ferro si è occupato del testo, mentre i fratelli Sheeran hanno lavorato alla parte musicale. Da non dimenticare anche il duetto con Giorgia per la rivisitazione del suo brano “Il conforto”, originariamente cantato con Carmen Consoli ne “Il mestiere della vita”. Giorgia ha inserito una nuova versione del pezzo nel suo album di cover “Pop heart”, uscito il 16 novembre 2018.