Andrea Bocelli: l’album “Sì” è disco d’oro

È stato decisamente un anno da incorniciare, il 2018, per Andrea Bocelli. Un anno archiviato ed ecco le nuove soddisfazioni. Anche il 2019, infatti, per il tenore inizia subito con un nuovo importante traguardo raggiunto: l’album “Sì”, pubblicato il 26 ottobre su etichetta Sugar, è stato certificato disco d’oro dalla Fimi. I brani del nuovo disco saranno i protagonisti assoluti dei due concerti che l’artista terrà il 10 e il 17 febbraio, entrambi già sold out da tempo, alla Metropolitan Opera House di New York.

Nel 2018, Andrea Bocelli ha voluto festeggiare i suoi 60 anni con un nuovo disco, “Sì”: un lavoro ricco di collaborazioni, in cui a spiccare è naturalmente quella con il figlio Matteo sulle note di “Fall On Me”. La canzone, inoltre, è stata scelta dalla Disney per la colonna sonora del film “Lo Schiaccianoci e i 7 regni". Ma tra i credits dell’album troviamo anche i nomi di Ed Sheeran (sulle note di “Amo solo te”), Dua Lipa (in “If Only), Josh Groban (sulle note di “We Will Meet Once Again), Aida Garifullina (presente in “Ave Maria Pietas”) e Raphael Gualazzi (che suona il piano in “Vertigo”).

Gli ultimi riconoscimenti ricevuti da Andrea Bocelli

Oltre al disco d’oro, negli ultimi mesi Andrea Bocelli ha ricevuto una serie di importanti riconoscimenti. A Londra ha ricevuto il premio internazionale "Global Awards 2018" per la sezione "Best Classical Artist”. Il nome di Bocelli, inoltre, è stato riconosciuto come un “brand di qualità” e proprio per questa ragione il "Best Brands Italia" ha premiato il tenore con gli “Innovation Awards” per i progetti realizzati insieme alla fondazione che porta il suo nome. In più, all’artista è stata anche attribuita la carica di Ambasciatore della Repubblica di San Marino.

“Sì”: l’ultimo album di Andrea Bocelli

“Sì” è l’ultima fatica discografica del tenore Andrea Bocelli. L’album, pubblicato su etichetta Sugar, è acquistabile dal 26 ottobre in 60 Paesi di tutto il mondo: tanto è vasta la popolarità dell’artista nel pianeta.

Si tratta del 16esimo album in studio del cantante italiano. Il disco si compone di dodici tracce, che diventano sedici nell’edizione deluxe e diciotto nell’edizione target. L’album è disponibile in una doppia versione in spagnolo.

La tracklist di “Sì”:

Ali di libertà Amo soltanto te (feat. Ed Sheeran) Un'anima If Only (feat. Dua Lipa) Gloria the Gift of Life Fall On Me (feat. Matteo Bocelli) We Will Meet Once Again (feat. Josh Groban) I Am Here Vertigo (con Raphael Gualazzi al piano) Vivo Dormi dormi Ave Maria Pietas (feat. Aida Garifullina)

Edizione deluxe

Meditation Miele impuro Sono qui (versione acustica) Ali di libertà (versione acustica)

Tracce bonus nell'edizione di Target

Serenata Moonlight Qualcosa più dell'oro (versione acustica)

L’album ha raggiunto la vetta delle classifiche di vendita negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Scozia. Si è fermato invece al terzo posto in Canada, in Corea del Sud e in Irlanda. Quarto posto, ancora, in Belgio. Mentre in Italia Bocelli si è dovuto “accontentare” della sesta posizione. Il tutto a testimonianza dell’enorme popolarità di cui gode il cantante anche al di fuori dei confini nazionali.