Rocco Hunt in concerto a Caserta: info e scaletta

L’appuntamento è per il 27 dicembre presso il Centro Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, con il rapper (quasi) di casa Rocco Hunt: in realtà è di origini salernitane. Ma sono tanti altri gli eventi in attesa del Capodanno 2019 che il centro commerciale campano, come di consueto, ha organizzato: il 28 a salire sul palco del Centro Campania sarà infatti Enzo Avitabile (altro artista campano), mentre il giorno successivo sarà la volta del cantautore romano Daniele Silvestri. E poi, con l’anno nuovo, la cantante più amata da tutti i bambini: Cristina D’Avena, ormai vera e propria “ospite fissa” del centro commerciale, che per salutare il 2019 è attesa il 5 gennaio.

Il concerto di Rocco Hunt al Centro Commerciale Campania

L’inizio del concerto è previsto per la tarda serata, alle 22. Il Centro Campania si trova a Marcianise, in provincia di Caserta, in via S. S. Sannitica, in località Aurno, al civico 87. Dista una trentina di chilometri da Napoli. L’uscita autostradale, sulla A1, è quella di Caserta sud – Marcianise. La stazione ferroviaria più vicina è quella di Caserta, che però dista ben 9 chilometri dal centro commerciale. Arrivando dall’aeroporto di Capodichino, a 20 chilometri di distanza, bisogna prendere la tangenziale, quindi imboccare ancora l’autostrada A1 e l’uscita è di nuovo quella di Caserta Sud – Marcianise. All’esterno del centro commerciale c’è ovviamente un ampio parcheggio in cui poter posteggiare la propria auta. Per chi volesse invece arrivare con i mezzi, il centro commerciale è raggiungibile con l’autobus: la linea è quella numero 101.

La scaletta del concerto di Rocco Hunt a Caserta

Trattandosi di un concerto “sui generis”, è molto difficile stilare la scaletta esatta dello show. Lo spettacolo è gratuito e probabilmente non durerà come un normale concerto. Tuttavia, dovendo fare delle supposizioni piuttosto probabile, è assai prevedibile che il rapper di Salerno deciderà di proporre le sue canzoni più celebri. Da “Nu juorno buono”, la canzone con cui si fece conoscere al grande pubblico, trionfando sul palco del Festival di Sanremo, sezione Giovani, nel 2014, a “Wake Up”, il pezzo con cui si presentò l’anno successivo sullo stesso palco, questa volta gareggiando però tra i Big. E poi “l’ultimo uscito”: il singolo “Tutte ‘e parole”, acquistabile in download digitale e in rotazione radiofonica dal 23 novembre del 2018. Un brano che segna il ritorno di Rocco Hunt, dopo un periodo (non troppo breve, tra l’altro) di silenzio discografico. Nella canzone il rapper torna alle origini, tornando infatti a cantare in dialetto, dopo la parentesi in lingua italiana che aveva caratterizzato i suoi ultimi lavori. Del brano esiste anche un videoclip, che è stato pubblicato sul canale YouTube dell’artista campano il 29 novembre: un video piuttosto bizzarro, essendo stato prodotto in formato verticale, pensato quindi appositamente per la visione sugli schermi degli smartphone. È molto probabile che il concerto in provincia di Caserta sia stato allestito proprio per presentare finalmente al pubblico questa nuova canzone, anche nella versione dal vivo. In napoletano e in Campania.