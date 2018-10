Cristina D'Avena: un nuovo album con le sigle in duetto con i big

Cristina D’Avena sta per tornare nel mondo della discografia italiana con un nuovo album con le sigle dei cartoni animati in duetto con i big. Il disco sarà pubblicato il prossimo 23 novembre e avrà come titolo “Duets Forever – Tutti cantano Cristina”.

Il nuovo album di duetti di Cristina D’Avena

“Duets Forever – Tutti cantano Cristina” vedrà la luce il 23 novembre e sarà il fratello del precedente album “Duets. Tutti cantano Cristina”, che ha raggiunto in poco tempo le vette delle classifiche musicali italiane. L’annuncio è stato fato con un video pubblicato sui social, nel quale si parla di un “un viaggio unico nel mondo della musica e della fantasia” con “16 nuovi compagni d’avventura”. La fine del video mostra anche la copertina dell’album. Per quanto riguarda la tracklist, questa è al momento sconosciuta, così come non si conoscono i nomi dei sedici cantanti che duetteranno con Cristina D’Avena. Tra le prime indiscrezioni, viene fuori il nome di Marco Mengoni, che pare abbia già scelto la sigla da interpretare insieme alla cantante bolognese.

“Duets – Tutti cantano Cristina”

Circa un anno fa, esattamente il 10 novembre 2017, esce l’album “Duets – Tutti cantano Cristina” che in brevissimo tempo raggiunge le vette delle classifiche dei dischi più venduti in Italia, tanto da conquistare la certificazione disco di platino. L’album di Cristina D’Avena è stato certamente un regalo di Natale per i nostalgici delle sigle dei cartoni animati degli anni ’80 e ’90, ma anche una vera e propria sorpresa discografica del 2017. “Duets – Tutti cantano Cristina” è il primo album in cui la regina delle sigle dei cartoni animati ha voluto condividere alcune delle canzoni più belle insieme alle voci di cantanti e interpreti italiani, come Loredana Berté, Baby K, Arisa, Annalisa, Elio, La Rua, Noemi, Benji & Fede, Francesca Michielin, Emma, Michele Bravi, J-Ax, Giusy Ferreri, Elio, Chiara, Ermal Meta e Alessio Bernabei.

Il mondo degli artisti nelle sigle dei cartoni

Il nuovo progetto discografico può essere compreso nelle parole che la stessa cantante aveva utilizzato per presentare il precedente disco, gemello di “Duets Forever – Tutti cantano Cristina”. «La prima cosa che volevo per questo CD era dare una freschezza e una veste pop più attuale», aveva detto Cristina a Radio Italia. «Ho chiesto di fare in modo che ogni brano riportasse un pochino il mondo dell'artista che duetta con me e questa cosa è riuscita. “Piccoli problemi di cuore”, il brano con Ermal Meta, ad esempio, è una vera e propria canzone d'amore. Io gliel'ho proposta perché mi sembrava adatta a lui e infatti se l'è fatta molto sua. Ha dato al pezzo quel qualcosa in più che l'ha trasformato in un piccolo capolavoro.» Ora la magia sta per ripetersi anche nel 2018, con il nuovo album “Duets Forever – Tutti cantano Cristina”, per la felicità degli amanti delle sigle dei cartoni animati della cantate bolognese.