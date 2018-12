Maneskin in concerto a Milano: info e scaletta

I Maneskin tornano al Fabrique di Milano giovedì 20 dicembre dopo i due concerti da tutto esaurito di meno di un mese fa. È anche questa data è già sold out da tempo, con la giovanissima band ad esibirsi per l’ultimo live del 2018 del “Il Ballo Della Vita Tour”. L’esibizione è in programma questa sera a partire dalle ore 21.15, apertura porte al locale di via Fantoli 9 prevista per le 19.

La scaletta del concerto

I live dei Maneskin si dividono quasi equamente tra brani propri, estratti in gran parte dal primo album in studio “Il Ballo Della Vita” uscito lo scorso 26 ottobre, e cover di pezzi pop-rock italiani ed internazionali. Questa la setlist che la band ha proposto in tutti gli ultimi appuntamenti del tour italiano:

Are You Ready? Fear For Nobody Immortale New Song Morirò Da Re Lasciami Stare Let’s Get It Started (Black Eyed Peas cover) You Need Me, I Don’t Need You (Ed Sheeran cover) Sh*t Blvd Breezeblocks (Alt-J cover) Le Parole Lontane Pyro (Kings Of Leon cover) Niente Da Dire Recovery Vengo Dalla Luna (Caparezza cover) Beggin’ (The Four Seasons cover) Chosen L’Altra Dimensione Kiwi (Harry Styles cover) Close To The Top Torna A Casa

“Il Ballo Della Vita Tour”

Il ritorno al Fabrique di Milano segna la fine della prima parte del “Il Ballo Della Vita Tour” dei Maneskin. La band tornerà a viaggiare da febbraio con undici concerti in giro per l’Europa, per poi tornare in Italia a marzo per la seconda parte del tour italiano. Chi non potrà essere a questo concerto milanese, avrà comunque l’occasione di ritrovare la band a primavera in altri quattro concerti, tutti al Fabrique: il 24 marzo e il 7, 9 e 10 aprile, tutte date con biglietti esauriti. Questo l’elenco completo dei concerti in programma: