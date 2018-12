Maneskin in concerto a Milano: tutte le info e la scaletta

“Il ballo della vita tour” dei Maneskin continua con la doppia data milanese: la band si esibirà il 23 e 24 novembre al Fabrique di Milano, dove tornerà per un’ulteriore data invernale il 20 dicembre 2018 e con tre date primaverili il 24 marzo, il 7 e il 9 aprile 2019. Tutte le date sono già sold out, fatta eccezione per lo show del prossimo 9 aprile, annunciato solamente qualche giorno fa. Di seguito tutte le informazioni per arrivare preparati agli show milanesi dei Maneskin.

Tutte le info sui concerti di novembre al Fabrique

I Maneskin arriveranno sul palco del Fabrique di Milano per le prime date invernali del tour di presentazione de “Il ballo della vita”, loro primo album in studio. Gli show sono fissati per venerdì 23 e sabato 24 novembre 2018: le porte apriranno alle ore 19, mentre l’inizio del concerto è previsto per le ore 21:15. Il Fabrique si trova in via Fantoli 9 a Milano, facilmente raggiungibile in auto dalle uscite Mecenate e Camm della Tangenziale Est (sono presenti parcheggi gratuiti nei pressi del locale) o con i mezzi pubblici (linee 27 e 88). Il tour dei Maneskin ha registrato un grande successo, con un boom di vendite che ha fatto sì che la giovane band romana annunciasse più tappe nelle stesse città per cercare di accontentare tutti i fan. I Maneskin torneranno a Milano il 20 dicembre per un’ultima data invernale, poi si dovranno aspettare i live della prossima primavera, fissati per il 24 marzo, 7 e 9 aprile. Tutti gli show milanesi sono già sold out, tranne il nuovo appuntamento del 9 aprile (biglietti, ad ora, ancora disponibili su circuito Ticketone).

La scaletta del concerto

I giovani Maneskin porteranno in scena le canzoni del loro nuovo album “Il ballo della vita”, disco d’esordio pubblicato lo scorso 26 ottobre per Sony Music. Forti del successo riscosso con il singolo “Chosen”, a seguito della loro partecipazione all’undicesima edizione di X Factor, nel corso del 2018 il gruppo ha pubblicato altri due brani: “Morirò da re” e “Torna a casa”, anticipazioni del loro primo album in studio. Oltre ai pezzi contenuti nel disco “Il ballo della vita”, i Maneskin proporranno al pubblico anche alcune cover di canzoni come “Let’s Get It Started” dei Black Eyed Peas, “You need me, I don’t need you” di Ed Sheeran, “Kiwi” di Harry Styles ma anche brani più rock come “Pyro” dei Kings of Leon e “Breezeblocks” degli alt-J. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dalla band durante i precedenti concerti del tour, sono possibili variazioni: