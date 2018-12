Maneskin in concerto: 5 nuove date per il tour Il Ballo della vita

Cinque nuove date per la terza e ultima parte del tour dei Maneskin. "Il ballo della vita" sarà in Italia e in Europa nel 2019

I Maneskin allungano ancora il calendario del tour “Il ballo della vita”. Dopo aver conquistato il disco d’oro con l’album d’esordio e aver annunciato il primo tour in Europa, il gruppo formato da Damiano, Victoria, Thomas e Ethan aggiungono altre cinque date alla loro serie di concerti in Italia. La band romana, seconda nell’ultima edizione di “X Factor” ha annunciato l’aggiunta di altri cinque concerti a Firenze (12 marzo, Obihall), Venaria Reale (Torino, 18 marzo, Teatro della Concordia), Bologna (27 marzo, Estragon), Roma (31 marzo, Atlantico) e Milano (9 aprile, Fabrique). Intanto è stato annunciato il sold out in un mese per tutte le altre date già previste del tour. I biglietti per i cinque concerti saranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 11 di mercoledì 21 novembre, mentre dalle 11 di sabato 24 novembre sarà possibile acquistarli anche presso tutte le rivendite autorizzate TicketOne.

"Il ballo della vita", il tour dei Maneskin

Nel frattempo i Maneskin hanno da poco iniziato il loro tour nei club. La prima parte terminerà a fine dicembre:

venerdì 23 novembre 2018 – MILANO – FABRIQUE

sabato 24 novembre 2018 – MILANO – FABRIQUE

venerdì 30 novembre 2018 – BARI - DEMODE'

sabato 1 dicembre 2018 – NAPOLI - CASA DELLA MUSICA

giovedì 6 dicembre 2018 – BRESCIA - GRAN TEATRO MORATO

domenica 9 dicembre 2018 - VENARIA (TORINO) - TEATRO DELLA CONCORDIA

mercoledì 12 dicembre 2018 – FIRENZE – OBIHALL

venerdì 14 dicembre 2018 – ROMA – ATLANTICO

sabato 15 dicembre 2018 – ROMA – ATLANTICO

giovedì 20 dicembre 2018 – MILANO – FABRIQUE

Le date previste in Europa

La band rivelazione del 2018 darà vita poi alla seconda parte del tour con concerti in giro per l’Europa. I ragazzi nel giro di un mese suoneranno in Spagna, Francia, Svizzera, Germania, Belgio e Inghilterra. Questo il calendario del tour europeo:

Mercoledì 6 febbraio – Spagna, Barcellona @Razzmataz

Giovedì 7 febbraio – Spagna, Madrid @Cool Stage

Sabato 9 febbraio – Francia, Parigi @Café De La Danse

Martedì 12 febbraio – Svizzera, Zurigo @Kaufleuten

Mercoledì 13 febbraio – Svizzera, Berna @Bierhübel

Venerdì 15 febbraio – Germania, Amburgo @ Nochtwache

Domenica 17 febbraio – Germania, Stuttgart @Schräglage

Martedì 19 febbraio – Belgio, Bruxelles @Le Madeleine

Venerdì 22 febbraio – Inghilterra, Londra @Oslo

Domenica 24 febbraio – Inghilterra, Londra @Oslo

Mercoledì 27 febbraio – Germania, Monaco @Backstage Club

Giovedì 28 febbraio – Svizzera, Lugano @Palazzo dei Congressi

L'ultima parte del tour e le nuove date

La terza ed ultima parte del tour partirà il 7 marzo da Bologna e si chiuderà il 9 aprile al Fabrique di Milano. Questo il calendario previsto per le date del 2019: