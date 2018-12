Il calendario de “Il ballo della vita tour” continua ad arricchirsi con nuove date, i Maneskin hanno aggiunto nuovi show nella primavera 2019: il 28 marzo all’Estragon di Bologna, il 2 aprile all’Atlantico di Roma e il 10 aprile al Fabrique di Milano. Tutti i concerti precedentemente annunciati hanno già registrato il sold out.

I biglietti per le nuove date

I Maneskin quadruplicano i loro show a Bologna, Milano e Roma per far fronte alla richiesta del pubblico. “Il ballo della vita tour” è un vero successo: ha registrato il tutto esaurito per gli show già annunciati e continua ad espandersi per permettere ai fan di non perdersi il concerto della giovane band romana. I nuovi appuntamenti sono fissati per giovedì 28 marzo all’Estragon di Bologna, martedì 2 aprile all’Atlantico di Roma e mercoledì 10 aprile al Fabrique di Milano. I biglietti per queste nuove date sono disponibili su circuito Ticketone: già in vendita online, mentre per l’acquisto nei punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 11 di venerdì 30 novembre. Il prezzo è di 25 euro + diritti di prevendita. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente.

Il ballo della vita tour: tutte le date italiane

Sono mesi ricchi d’impegni per i Maneskin, che lo scorso 10 novembre hanno dato il via al tour di presentazione del loro nuovo album “Il ballo della vita” con la data zero al Mamamia di Senigallia. A grande richiesta da parte del pubblico, il calendario continua ad arricchirsi di nuove date per far fronte ai sold out già registrati. La prima tranche di date continuerà fino a dicembre 2018; a febbraio 2019 i Maneskin partiranno per il tour europeo per poi tornare ad esibirsi in Italia nei mesi di marzo e aprile. La giovane band romana, rivelazione dell’undicesima edizione di X Factor, porterà in scena le canzoni de “Il ballo della vita”, disco d’esordio pubblicato il 26 ottobre 2018 per Sony Music. Ad anticipare l’uscita dell’album sono stati condivisi due singoli: “Morirò da re” e “Torna a casa”. Nella scaletta del tour sono presenti anche varie cover di celebri canzoni, tra cui “Let’s Get It Started” dei Black Eyed Peas, “You need me, I don’t need you” di Ed Sheeran, “Kiwi” di Harry Styles insieme a pezzi più rock come “Pyro” dei Kings of Leon e “Breezeblocks” degli alt-J. Di seguito tutte le prossime date italiane de “Il ballo della vita tour” dei Maneskin: