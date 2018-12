Vasco Rossi, domani prevendita dei biglietti per i concerti di Cagliari

Il “mistero” intorno ai biglietti finalmente è stato svelato: come promesso alcuni giorni fa, sono stati annunciati il giorno e l’orario in cui apriranno le prevendite per i due concerti di Vasco Rossi in programma il 18 e il 19 giugno 2019 alla Fiera di Cagliari.

I biglietti per i due concerti di Vasco Rossi a Cagliari

Le date da segnare in rosso sul calendario, in realtà, sono due. Come di consueto, varieranno a seconda che si sia iscritti o meno al fan club del Blasco. I primi, infatti, potranno acquistare i biglietti già dalle 10 di giovedì 20 dicembre. Tutti gli altri, invece, dovranno attendere le 13 del giorno successivo, quando i tagliandi saranno disponibili sul sito di Viva Ticket, scelto anche quest’anno dal Komandante per la vendita dei tagliandi dei suoi concerti. Sono due le tipologie di biglietti acquistabili: il posto unico, al prezzo di 60.38 euro, e il tagliando per il pit gold, che costa invece 72.45 euro. Cifre che sono comprensive dei diritti di prevendita, ma a cui può però essere aggiunta la somma di 9.49 euro: si tratta del costo della spedizione degli stessi biglietti. I due concerti segneranno il ritorno del Komandante in Sardegna dopo ben nove anni di assenza. «Non soltanto confermo che a giugno verremo in Sardegna, ma vi do anche una notizia in più: sbarcheremo con una produzione gigantesca, quella studiata per gli stadi. Praticamente osiamo là dove le grandi produzioni internazionali non vanno. Le isole sono molto complicate da raggiungere, si pensi che devono viaggiare via terra e via mare circa 70 veicoli con cassoni girevoli e ribaltabili. Contengono quintalate di materiale che serve per montare un palco pazzesco. Ci vuole un’organizzazione più che attenta e agile in ogni situazione, consapevole e responsabile dei rischi eventuali», aveva dichiarato il Blasco alla Nuova Sardegna, anticipando di fatto i due concerti appena ufficializzati.

Il Vasco Non Stop Live 2019

Dopo la tournée del 2018 che ha toccato gli stadi di sei città italiane, per l’estate del 2019 il Blasco ha deciso di “fermarsi” a due città: Milano e Cagliari. Ben sei gli show in programma allo stadio San Siro, per quello che è un record assoluto nel “tempio della musica rock” in Italia. Nel capoluogo lombardo, il Blasco e la sua band sono attesi l’1, il 2, il 6, il 7, l’11 e il 12 giugno. Quindi la mega produzione sarà spostata, pronta per sbarcare nell’isola.

I biglietti per gli show in programma nello stadio di Milano sono già in vendita da settimane su Viva Ticket e, come era stato ampiamente preventivato, stanno letteralmente andando a ruba. Proprio per questo il Blasco ha deciso di portare gli show, dai quattro iniziali, a sei. Di fatto infrangendo il record che qualche anno fa era stato stabilito da lui stesso. Ad accompagnare il Komandante sul palco in questa nuova avventura live saranno con ogni probabilità Vince Pàstano e Stef Burns alle chitarre, Claudio “Gallo” Golinelli al basso, Matt Laug alla batteria, Alberto Rocchetti alle tastiere e Frank Nemola alla tromba e alle programmazioni. Non si sa se saranno reinseriti nella band il sassofonista Andrea “Cucchia” Innesto e la vocalist Clara Moroni, allontanati in occasione della precedente tournée negli stadi.