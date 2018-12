Cosmo, nuovi ospiti per il concerto di Milano

Storpiando ma non troppo il testo di una sua canzone, “sarà una sabato di festa”. Si arricchisce sempre di più, infatti, il ventaglio degli ospiti per il concerto di Cosmo del prossimo 2 febbraio al Mediolanum Forum di Milano. Oltre all’artista piemontese e a Myss Keta, special guest già annunciata da tempo, ad aprire la lunga maratona del palasport di Assago saranno Enea Pascal, Foresta (Fabio Fabio) e SPLENDORE, i fondatori insieme a Cosmo del collettivo Ivreatronic. Il primo, in particolare, è l’autore di “Golden Boccia”, primo singolo prodotto da Ivreatronic come casa discografica vera e propria. Anche Fabio Fabio, però, è reduce dal suo primo ep, “Amore Cannibale”, uscito lo scorso ottobre. Il trio, comunque, sarà presente sul palco già all’apertura dei cancelli, per garantire al pubblico sei ore ininterrotte di musica dalle 18 fino alla mezzanotte. A darne l’annuncio è stato lo stesso Cosmo attraverso il proprio profilo Instagram: «Quando entrerete troverete un party già iniziato. Troverete Ivreatronic che starà già pompando musica!! Le luci saranno già basse e sul palco ci saranno questi tre ragazzi, questi tre fratelli. Prima ancora del live di Myss Keta e del mio, insomma, ci sarà già musica, si potrà ballare e viaggiare da subito. Niente attesa noiosa e vuota. Dalle 18 a mezzanotte, sei ore di musica. Durante la serata poi ci saranno altri ospiti che spunteranno sul palco con me. Ma questo è un altro discorso. Per ora dite ciao a Foresta (Fabio Fabio), Enea Pascal e SPLENDORE! Dite ciao al suono di Ivrea che vi pettina dall'impiantone!».

Info e biglietti

La prevendita per quello che, al momento, è, per usare un'altra strofa di Cosmo, “l’ultima festa” del “Cosmotronic Tour” e l’unica data prevista per il 2019, prosegue a gonfie vele sul circuito Ticketone. Terminati da tempo i tagliandi per il parterre in piedi, ne restano in tutti i settori numerati: anello laterale C (26,45 euro), anello frontale C (32,20 euro), anello B (34,50 euro), tribuna gold (40,25 euro) e tribuna A (43,70 euro). Un vero e proprio concerto greatest hits dove l’artista eporediese e fondatore del collettivo Ivreatronic ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera solista.

Cosmotronic: il terzo album di Cosmo

Intanto è in rotazione radiofonica “L’amore”, l’ultimo singolo di Cosmo estratto da “Cosmotronic”, il terzo disco di inediti del cantautore piemontese. L’album è stato pubblicato il 12 gennaio del 2018 e ha riscosso il parere favorevole di pubblico e critica, permettendo a Cosmo la consacrazione pop (e popolare) che fino a questo momento gli era mancata. Il disco era stato anticipato già lo scorso anno dal singolo “Sei La Mia Città”, uno dei pezzi di maggior successo dell’intero lavoro, e “Turbo”. A marzo del 2018 è uscito invece il singolo “Quando Ho Incontrato Te”, seguito appunto da “L’Amore”. La tracklist di “Cosmotronic”: