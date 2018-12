Carl Brave, nuova data: annunciato il concerto al Rock in Roma

Dopo aver annunciato un tour 2019 nei teatri di tutta Italia, Carl Brave sorprende i fan con la notizia di una nuova importante data: l’appuntamento è per sabato 13 luglio al Rock in Roma. Il cantautore romano è già salito sul palco del festival la scorsa estate con il progetto Carl Brave x Franco 126. Il duo si è momentaneamente diviso per portare avanti i rispettivi progetti solisti: il 30 novembre 2018 è uscito “Notti Brave (After)”, nuovo album di Carl Brave, ideale seguito del precedente “Notti Brave”. Il disco è stato anticipato dal singolo “Posso”, in featuring con Max Gazzè.

Tutte le info sul concerto al Rock in Roma

Dopo diversi sold out già registrati con le date a teatro, per andare incontro alla grande richiesta da parte del pubblico Carl Brave ha annunciato un concerto al Rock in Roma 2019. Il cantautore romano salirà sul palco del festival, all’Ippodromo delle Capannelle, sabato 13 luglio. L’orario di apertura delle porte è fissato alle 17:00, mentre lo show inizierà alle ore 21:45. Le prevendite dei biglietti saranno disponibili su circuito Ticketone a partire dalle ore 17:00 di mercoledì 19 dicembre 2018. Il prezzo è di 20 euro + 3 euro di diritti di prevendita (escluse eventuali commissioni di servizio). Ricordiamo che sarà possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente.

Il tour nei teatri

Carl Brave ha scelto di ripartire in tour nel 2019, puntando su location completamente diverse rispetto ai locali in cui è abituato ad esibirsi: a partire da marzo il cantautore/rapper romano porterà la sua musica nei teatri di tutta Italia. Le prevendite stanno volando, a pochi giorni dall’annuncio le date di Roma, Milano, Trento, Firenze e Bologna sono già sold out, mentre a Lecce sono disponibili alcuni biglietti direttamente alla cassa. Non è bastato raddoppiare le date all’Auditorium Parco della Musica di Roma e al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento, Carl Brave ha annunciato un concerto che potrà accogliere molte più persone: il nuovo appuntamento è il 13 luglio in occasione del Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capannelle. Durante il tour, il cantante romano presenterà al pubblico le nuove canzoni dei suoi ultimi due nuovi album solisti “Notti Brave”, uscito l’11 maggio 2018, e il suo seguito “Notti Brave (After)” pubblicato il 30 novembre per Universal Music. Di seguito riportiamo il calendario del “Notte Brave a teatro” tour 2019, aggiornato ad ora:

4 marzo Milano, Teatro degli Arcimboldi (sold out)

6 marzo Torino, Teatro Colosseo

7 marzo Trento, Auditorium Santa Chiara (sold out)

8 marzo Trento, Auditorium Santa Chiara

11 marzo Firenze, Teatro Verdi (sold out)

12 marzo Bologna, Teatro Celebrazioni (sold out)

13 marzo Genova, Teatro Politeama Genovese

18 marzo Lecce, Teatro Politeama Greco

19 marzo Napoli, Teatro Augusteo

25 marzo Rende (CS), Teatro Unical

26 marzo Catania, Teatro Metropolitan

27 marzo Palermo, Teatro Golden

29 marzo Senigallia, Teatro La Fenice

30 marzo Roma, Auditorium Parco della Musica (sold out)

31 marzo Roma, Auditorium Parco della Musica (sold out)

Nuova data