Laura Pausini, il firmacopie a Milano per incontrare i fan

Il 15 dicembre Laura Pausini incontrerà i fan in piazza Duomo a Milano per un firmacopie pieno di sorprese

Laura Pausini incontrerà i suoi fan per un firmacopie il prossimo 15 dicembre in Piazza Duomo a Milano. L’evento inizierà alle ore 17:00 presso il Mondadori Megastore e si concluderà alle ore 20:00. Sarà un appuntamento unico e imperdibile, durante il quale la cantante romagnola riserverà tante sorprese che coinvolgeranno i fan. L’evento vuole essere anche l’occasione per festeggiare i tantissimi successi ottenuti dalla Pausini grazie al sostegno di chi la segue, dalla vincita del quarto Latin Grammy Award all’uscita degli album “Fatti sentire” e “Fatti sentire ancora” fino al recente annuncio del tour con Biagio Antonacci.

I pass per il firmacopie di Laura Pausini

Per accedere al firmacopie di Laura Pausini a Milano si dovrà aver acquistato “Fatti Sentire Ancora - The Magazine Edition”, cioè la versione contenente anche il libro di 100 pagine e il dvd con le riprese del concerto tenuto dalla cantante romagnola al Circo Massimo di Roma. Al momento, non vi è più disponibilità di pass online, quindi l’unica strada per ottenerlo è acquistare il “Fatti Sentire Ancora - The Magazine Edition” direttamente al Mondadori Megastore di Piazza Duomo, dove avrà luogo il firmacopie di Laura Pausini.

L’accredito dei pass acquistati online

Chi ha effettuato l’acquisto del pass online dovrà recarsi il 15 dicembre a partire dalle 9 al desk web del Mondadori Megastore, che si trova al secondo piano, per procedere all’accredito. Il tempo disponibile per poter regolarizzare la propria presenza al firmacopie di Laura Pausini è fino alle ore 14:00. Per effettuare l’accredito ci si dovrà presentare muniti di CD, della ricevuta di conferma dell’ordine, del pass acquistato online e della liberatoria già firmata. Questa procedura vale solamente per chi ha effettuato l’acquisto del “Fatti Sentire Ancora - The Magazine Edition” su internet e non per chi ha acquistato il cofanetto direttamente in libreria e risulta già accreditato.

Il tour negli stadi con Biagio Antonacci

Intanto l’instancabile Laura Pausini ha già messo in cantiere un tour negli stadi con il suo amico e collega Biagio Antonacci, previsto per il 2019. La tournée farà tappa in dieci città italiane, ma il sogno è quello di arrivare a undici, proprio come il numero dei giocatori delle squadre di calcio, e di poter salire sul palco del San Paolo di Napoli, oggi non ancora possibile. Il tour nasce da una grande amicizia, da una collaborazione che dura ormai da anni e soprattutto dalla voglia di ringraziare i fan che sono sempre presenti: «Non avevamo bisogno di un tour insieme per dimostrare qualcosa – hanno spiegato Laura e Biagio alla redazione di Sky – e neanche il bisogno di entrare nei meccanismi di un tour complicato come questo. Noi dobbiamo restituire alla gente quello che la gente stessa ci ha dato negli anni. Abbiamo la forza dell'amicizia e dell’empatia a sostenerci». La scaletta è ancora sconosciuta, ma insieme ai grandi successi di entrambi i cantanti, i fan potrebbero ritrovare sul palco anche medley o un «angolo Parentesi Canzoni Nascoste dove cantiamo brani poco noti del nostro repertorio. Quello che è certo è che staremo sul palco sempre e con un palco grande.»

Il Laura + Biagio Stadi 2019

Ecco le date del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci: