Concerto Laura Pausini e Biagio Antonacci, tutti gli stadi del tour

Per i fan di Laura Pausini e Biagio Antonacci, la prima sorpresa è stata un singolo dal titolo “Il coraggio di andare”, un duetto che ha commosso tutta Italia. I due cantanti hanno poi deciso di amplificare questa grande emozione con un tour negli stadi, il primo che i due artisti abbiano fai affrontato insieme. Ecco tutte le info sull’evento

#LB2019: tutte le info sui concerti

Il primo annuncio di questo evento straordinario è arrivato con i social. Laura Pausini ha scritto su Facebook: «Finalmente posso svelarvi che dal 26 giugno 2019, Biagio Antonacci e io daremo il via a un nuovo progetto, un tour nei principali stadi italiani! Saremo insieme per 10 appuntamenti. Le sorprese non finiscono qui perché i biglietti saranno acquistabili da domani, 4 dicembre, sul sito TicketOne e dalle ore 11 del 6 dicembre nei punti vendita abituali!».

Ecco le date del Laura + Biagio Stadi 2019:

26 giugno Stadio San Nicola di Bari

29 giugno Stadio Olimpico di Roma

4 luglio Stadio di San Siro a Milano

8 luglio Stadio Artemio Franchi di Firenze

12 luglio Stadio Dall’Ara di Bologna

17 luglio Stadio Olimpico di Torino

20 luglio Stadio Euganeo di Padova

23 luglio Stadio Adriatico di Pescara

27 luglio Stadio San Filippo di Messina

1 agosto alla Fiera di Cagliari

I biglietti di questa straordinaria tournée sono stati inizialmente messi in prevendita, a partire dalle ore 13 di lunedì 3 dicembre, sui rispettivi siti ufficiali della fanbase dei due artisti. «Devo ringraziare questa meraviglia di pubblico. È da un po’ di anni che manto messaggi a Laura mentre gira per il mondo e mi risponde a orari assurdi. “Perché non facciamo un tour ineieme?” E lei mi risponde “Sono molto stanca…”. Dovevamo inventarci qualcosa per stimolare anche la nostra parte creativa,» ha dichiarato Antonacci nella conferenza stampa di presentazione del tour «Una mattina mi scrive: “Si, facciamo un tour insieme negli stadi”». A queste affermazioni, l’infaticabile Laura Pausini risponde così: «Quando abbiamo cominciato a parlarne, pensavo di passare il 2019 a fare una vita più regolare. Non avevo nessuna idea di fare una cosa così grande. Quando lui mi ha parlato per la prima volta di questa idea, mi ha scritto in un giorno in cui ero giù, e mi sentivo stanca. Capita a tutti. Quel giorno mi ha fatto pensare con “Così stiamo un po’ insieme” e mi sono vista un po’ bambina, di nuovo».

Il coraggio di andare

Con oltre 2 milioni di visualizzazioni su YouTube per il video e un successo che non ha tardato a travolgere il web, il nuovo duetto di “Il coraggio di andare” è stato il motore di questo tour negli stadi che sembra già pronto a fare il tutto esaurito. Laura Pausini e Biagio Antonacci sono legati da un’amicizia che va avanti ormai da 25 anni: sebbene le loro vite frenetiche li tengano distanti, non hanno mai smesso di scriversi. E così sono nate le canzoni insieme, e poi il tour. Antonacci ha spiegato: «”Restituire” sarà la parola d’ordine. Restituire alla gente tutto quello che ci ha dato in questi anni meravigliosi».