Biagio Antonacci, "Mi fai stare bene" torna dopo vent'anni

“Mi fai stare bene”, sesto disco di Biagio Antonacci” compie 20 anni. Si tratta di uno dei più grandi successi del cantautore milanese, capace di rimanere in classifica per due anni. Pubblicato il 25 maggio 1998, ha raggiunto oltre 800 mila copie vendute conquistando il disco di diamante. L’album contiene alcune delle canzoni più famose di Biagio Antonacci come “Quanto Tempo e Ancora”, “Iris (tra le tue poesie)”, la title track “Mi Fai Stare Bene”, “Non Vedermi” e “Cosa Fai Ragazza”. Il tour che accompagnò il successo dell’album permise a Biagio Antonacci di conquistare anche il Premio Tour del Festivalbar di quell’edizione. All’epoca “Mi fai stare bene” rappresentò una prova della maturità artistica raggiunta da Antonacci, che per la prima volta ricoprì anche il ruolo di produttore discografico. Il disco venne registrato in presa diretta e il grande successo portò l’anno successivo all’uscita di un’edizione limitata. Ecco la tracklist di entrambe:

Mi fai stare bene

È mattina

Non vendermi

Quanto tempo e ancora

Cosa fai ragazza

Iris (tra le tue poesie)

Cattiva che sei

Il prato delle anime

Non cambiare tu

Adesso dormi

Il campione

Tracce bonus nell'edizione limitata del 1999

Grazie...

Quanto tempo e ancora [chitarra e voce]

Il Sogno...

Il prato delle anime [chitarra e voce]

Il ritorno di "Mi fai stare bene"

Ora a distanza di 20 anni, per celebrare l’importanza di questo disco, arriva una versione rimasterizzata e ripubblicata con Bonus Track: “E Quanto Tempo Ancora” e “Il Prato delle Anime” in versione acustica, oltre a due esclusive registrazioni di Biagio. Le canzoni in versione acustica erano già presenti nell’edizione limitata del 1999 e ora vengono riproposte in questa nuova versione disponibile dal 12 Ottobre. Il progetto sarà disponibile in due formati: cd digipack e vinile colorato 180 grammi. Uscirà anche un 45 giri con "Iris (tra le tue poesie)" sul lato a e "Quanto tempo e ancora" sul lato b.

Il successo di "Dediche e manie"

Biagio Antonacci è reduce dal successo di “Dediche e manie” il suo quattordicesimo album in studio uscito a novembre 2017. Dal disco sono stati estratti tre singoli “In mezzo al mondo”, “Fortuna che ci sei” e “Mio fratello”. “Dediche e manie” è stato certificato disco d’oro e ha spinto Biagio Antonacci ad un lungo tour iniziato in inverno e proseguito anche a maggio con date ad Acireale, Bari, Napoli, Milano, Montichiari, Conegliano, Roma e Casalecchio del Reno. Lo spettacolo messo in scena prevedeva un mix di vecchi successi, tra i quali anche quelli presenti nell’album “Mi fai stare bene” e nuovi brani tratti dall'ultimo album. «La fonte d’ispirazione è stata la curiosità ma anche la noia. Mi sono goduto un po’ di noia negli ultimi due anni, ma senza averne paura. Così sono nate queste canzoni», queste le parole di Antonacci alla presentazione del suo ultimo lavoro.