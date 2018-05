Al via il "Dediche e manie tour" di Biagio Antonacci

Dopo il successo del tour invernale, Biagio Antonacci è pronto a tornare live con il suo "Dediche e Manie Tour", che lo vedrà impegnato nel mese di maggio in tutta Italia.

Il tour

Il tour partirà il 2 maggio da Acireale, facendo tappa a Bari il 4 e 5 maggio, a Napoli il 7, a Milano il 9 e 10, a Montichiari il 12 e Conegliano il 13. Dopo una breve pausa, gli show ripartiranno da Roma il 23 e 25 maggio e Casalecchio di Reno il 26. Per quanto riguarda la scaletta, non dovrebbe differire molto da quella delle date invernali del "Biagio Antonacci tour 2017/2018", che si presentava come un mix di vecchi successi, come"Iris" e "Mi fai stare bene", e nuovi brani tratti dall'ultimo album "Dediche e Manie".

"Dediche e Manie"

"Dediche e Manie", pubblicato lo scorso 10 novembre, si compone di 13 brani, dei quali lo stesso Antonacci ha seguito produzione artistica ed arrangiamenti: "La fonte d’ispirazione è stata la curiosità ma anche la noia. Mi sono goduto un po’ di noia negli ultimi due anni, ma senza averne paura. Così sono nate queste canzoni", ha spiegato il cantante milanese. Arrivato a tre anni di distanza dal precedente "L'amore comporta", l'ultimo disco di Antonacci ha visto associare lo stile più intimo e cantautoriale a nuove sonorità e collaborazioni, tra cui quelle con Mario Incudine e Laioung, astro nascente della trap.

La carriera

Biagio Antonacci ha pubblicato il suo primo disco, "Sono cose che capitano", nel 1989. Il primo grande successo arriva però nel 1992 con "Liberatemi", dl quale è estratto l'omonimo singolo. In carriera, il musicista ha pubblicato 14 album in studio, sfornando hit come "Convivendo", "Se io, se lei" e "Sognami". Antonacci ha inoltre composto brani per artisti del calibro di Laura Pausini, Stadio, Mia Martini e Mina.