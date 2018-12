Emis Killa in concerto al Viper di Firenze: info e scaletta

Emis Killa in concerto a Firenze: la scaletta dello show e come raggiungere il Viper Theatre

Dopo Milano e Roma, arriva la tappa in Toscana. Andrà in scena giovedì 13 dicembre al Viper Theatre di Firenze la terza data del “Supereroe Tour”, la nuova tournée di Emis Killa dedicata all’ultimo disco del rapper lombardo. Un terzo show che arriva dopo la data del 9 dicembre a Milano e quella del 12 a Roma.

Il concerto al Viper Theatre di Firenze

Il concerto andrà in scena il 13 dicembre alle 21 al Viper Theatre di Firenze. Le porte verranno aperte invece già alle 19. I biglietti sono ancora disponibili sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali, tutti al prezzo di 34.50 euro: si tratta infatti di posti unici. Il locale si trova in via Pistolese, al numero 319. Il Viper Theatre è raggiungibile con l’auto, con il treno e con i mezzi. Chi arriva dall’autostrada deve prendere l’uscita per Firenze Nord. Chi arriva invece dalla stazione, deve andare in viale Redi, quindi in via di Novoli. Dall’uscita della superstrada Firenze – Pisa – Livorno, invece, bisogna imboccare il Ponte all’indiano, per poi prendere l’omonimo viadotto con uscita per Peretola. Chi preferisce arrivare con l’autobus ha due scelte: la linea 35, con fermata Pistoiese, o la linea 56, sempre scendendo alla stessa fermata. Infine, il locale è raggiungibile anche con il treno. Da Santa Maria Novella, bisogna scendere a Le Piagge. L’ultimo treno consigliato è quello che parte alle 20.38, arrivando alle 20.50. Al ritorno, l’ultimo treno parte da Le Piagge in direzione Santa Maria Novella alle 23.37. Quello successivo è infatti il mattino dopo, alle 5.15.

La scaletta del concerto

Non trattandosi della prima data del tour, è possibile fare un’ipotesi circa la scaletta dello show al Viper Theatre di Firenze. Naturalmente non è da escludere però che Emis Killa decida di apportare delle variazioni, aggiungendo, togliendo o modificando le canzoni in scaletta. La serata sarà dedicata soprattutto ai brani estratti da “Supereroe”, il recente disco venuto alla luce a ottobre, ma non mancheranno gli altri grandi successi del rapper: da “L’erba cattiva” a “Maracana”. Ad aprire il concerto sarà “Intro”, a cui seguirà un brano “dedicato” al Presidente degli Stati Uniti d’America: “Donald Trump”. Il finale dello show invece sarà sulle note di “Mille strade”. La probabile scaletta del concerto di Firenze:

Intro Donald Trump Sulla Luna-Adios-Dope Soli Linda Linda rmx (Achille Lauro & Boss Doms) Quella Foto Di Noi Due Vaffanculo Sono cazzi miei Cocaina-serio Non è facile (Jake La Furia) L'erba cattiva Come fossimo cowboy Gucci Benz (Vegas Jones) Claro (Vegas Jones) Maracana Cult Supereroe Rollercoaster Parole di ghiaccio Fuoco e benzina Mille strade

Il “Supereroe Tour”

Dopo lo show a Firenze, Emis Killa proseguirà il suo “Supereoe Tour”, che farà tappa venerdì 14 dicembre all’Estragon di Bologna, con data conclusiva domenica 16 all’Hiroshima Mon Amour di Torino. Appena sette date, quindi, per questa parte della tournée di Emis Killa.

I biglietti per gli altri due show sono ancora disponibili, tutti al prezzo di 34.50 euro. Anche per i due live di Bologna e Torino l’orario di inizio è fissato nelle 21, con possibilità di accedere al locale fin dalle 19.30.