Maneskin in concerto a Firenze: info e scaletta

La band rivelazione dell’anno in concerto al teatro Obihall, che è ovviamente già sold out

Volge verso la parte finale la prima parte de “Il Ballo Della Vita Tour” dei Maneskin. La band rivelazione dell’anno, fresca di sold out per tutte le date italiane del ciclo di concerti che li porterà in giro per l’Europa fino al 10 aprile, sarà di scena mercoledì 12 dicembre al teatro Obihall di Firenze. Come nelle altre date, biglietti già esauriti da tempo, complice anche il prezzo piuttosto popolare (28,75 euro). Per l’evento fiorentino, l’apertura porte è prevista per le 19, l’inizio del concerto alle 21. L’Obihall, che ha una capienza di 1700 posti, si trova in via Fabrizio De Andrè all'angolo con il Lungarno Aldo Moro.

La scaletta del concerto

I live dei Maneskin si dividono quasi equamente tra brani propri, estratti in gran parte dal primo album in studio “Il Ballo Della Vita” uscito lo scorso 26 ottobre, e cover di pezzi pop-rock italiani ed internazionali. Questa la setlist del concerto tenutosi al Fabrique di Milano lo scorso 23 novembre e che quindi dovrebbe non distaccarsi molto da quella che il quartetto proporrà all’Obihall:

Are You Ready?

Fear For Nobody

Immortale

New Song

Morirò Da Re

Lasciami Stare

Let’s Get It Started (Black Eyed Peas cover)

You Need Me, I Don’t Need You (Ed Sheeran cover)

Sh*t Blvd

Breezeblocks (Alt-J cover)

Le Parole Lontane

Pyro (Kings Of Leon cover)

Niente Da Dire

Recovery

Vengo Dalla Luna (Caparezza cover)

Beggin’ (The Four Seasons cover)

Chosen

L’Altra Dimensione

Kiwi (Harry Styles cover)

Close To The Top

Torna A Casa

“Il Ballo Della Vita Tour”

Dopo la tappa di Firenze, il tour dei Maneskin avrà altre tre fermate prima dello stop di fine anno: la doppietta a Roma del 14 e 15 dicembre all’Atlantico e la data del 20 dicembre a Milano, di nuovo al Fabrique. La band tornerà a viaggiare dal febbraio con undici concerti in giro per l’Europa, per poi tornare in Italia da marzo per la seconda parte del tour italiano. Questo l’elenco completo dei concerti in programma: