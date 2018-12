Sono stati annunciati i nomi degli artisti, suddivisi in 84 categorie, che si sfideranno per portarsi a casa la statuetta dei Grammy Awards 2019. Le nomination sono state comunicate con un paio di giorni di ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente, per rispettare il lutto nel giorno del funerale di George H. W. Bush, già Presidente degli Stati Uniti.



I Grammy Awards 2019

La cerimonia avrà luogo domenica 10 febbraio 2019, come di consueto allo Staples Center di Los Angeles, già sede di 14 delle ultime 15 edizioni dei Grammy. La serata sarà trasmessa in diretta in esclusiva sul canale tv statunitense CBS a partire dalle 20 ora locale (le 5 italiane). Difficilmente il programma potrà essere visto parallelamente e per intero nel nostro Paese, ma è possibile che il sito ufficiale dei Grammy decida di trasmettere in diretta alcuni stralci della premiazione. Così come contenuti esclusivi saranno forniti con ogni probabilità dalle app iOS e Androd CBS e Grammy Live.



Tutte le nomination



Le categorie, come già detto, sono 84, di cui quattro principali: “Record of the year”, “Album of the year”, “Song of the year” e “Best new artist”. E proprio per queste quattro categorie troviamo la novità più rilevante dell’edizione: gli artisti in nomination, infatti, non sono più cinque, ma otto. Tutte le nomination per i Grammy Awards 2019:



Migliore nuovo artista:

Chloe X Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

Album dell’anno:

“Invasion of Privacy” di Cardi B

“By the Way, I Forgive You” di Brandi Carlile

“Scorpion” di Drake

“H.E.R.,” H.E.R.

“Beerbongs & Bentleys” di Post Malone

“Dirty Computer” di Janelle Monae

“Golden Hour” di Kacey Musgraves



Registrazione dell’anno:

“Black Panther: The Album” di Featuring Kendrick Lamar

“I Like It” di Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

“I Like It” di Cardi B, Bad Bunny & J Balvin “The Joke” di Brandi Carlile

“This is America” di Childish Gambino

“God’s Plan” di Drake

“Shallow” di Lady Gaga and Bradley Cooper

“All The Stars” di Kendrick Lamar e SZA

“Rockstar” di Post Malone feat. 21 Savage

“The Middle” di Zedd, Maren Morris and Grey



Canzone dell’anno:



“All The Stars” di Kendrick Duckworth, Mark Spears, Al Shuckburgh, Anthony Tiffith and Solana Rowe

“All The Stars” di Kendrick Duckworth, Mark Spears, Al Shuckburgh, Anthony Tiffith and Solana Rowe “Boo’d Up” di Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai, and Dijon McFarlane

“God’s Plan” di Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron Latour, Matthew Samuels and Noah Shebib.

“In My Blood” di Teddy Geiger, Scott Harris, Shawn Mendes and Geoffrey Warburton

“The Joke” di Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth and Tim Hanseroth

“The Middle” di Sarah Aarons, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Marcus Lomax, Kyle Trewartha, Michael Trewartha and Anton Zaslavski

“Shallow” di Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando and Andrew Wyatt

“This Is America” di Donald Glover and Ludwig Göransson

Migliore performance pop solista:



“Colors” di Beck

“Colors” di Beck “Havana” (live) di Camilla Cabello

“God Is a Woman” di Ariana Grande

“Joanne (Where Do You Thing You’re Goin’?)” di Lady Gaga

“Better Now” di Post Malone



Miglior duo pop / Performance:



“Fall in Line” di Christina Aguilera feat. Demi Lovato

“Fall in Line” di Christina Aguilera feat. Demi Lovato “Don’t Go Breaking My Heart” di Backstreet Boys

“’s Wonderful” di Tony Bennett & Diana Krall”

“Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper

“Girls Like You” di Maroon 5 feat. Cardi B

“Say Something” di Justin Timberlake feat. Chris Stapleton

“The Middle” di Zedd, Maren Morris & Grey



Miglior albm pop tradizionale:



“Love Is Here to Stay” di Tony Bennett & Diana Krall

“Love Is Here to Stay” di Tony Bennett & Diana Krall “My Way” di Willie Nelson

“Nat King Cole & Me” di Gregory Porter

“Standards (deluxe)” di Seal

“The Music… The Mem’ries… The Magic!” di Barbra Streisand



Miglior album pop:

“Camila” di Camila Cabello

“Meaning of Life” di Kelly Clarkson

“Sweetener” di Ariana Grande

“Shawn Mendes” di Shawn Mendes

“Beautiful Trauma” di P!nk

“Reputation” di Taylor Swift

Miglior album dance:

“Northern Soul” di Above & Beyond Featuring Richard Bedford; Above & Beyond, producers; Above & Beyond, mixers

“Ultimatum” di Disclosure (Featuring Fatoumata Diawara) Guy Lawrence & Howard Lawrence, producers; Guy Lawrence, mixer

“Losing it” di Fisher Paul Nicholas Fisher, producer; Kevin Granger, mixer

“Electricity” di Silk City & Dua Lipa Featuring Diplo & Mark Ronson Silk City, producers; Josh Gudwin, mixer

“Ghost Voices” di Virtual Self Porter Robinson, producer; Porter Robinson, mixer



Miglior album dance / elettronico:

“Singularity” di Jon Hopkins

“Woman Worldwide” di Justice

“Treehouse” di Sofi Tukker

“Oil of Every Pearl’s Un-Insides” di Sophie

“Lune Rouge” di Tokimonsta



Best Rap Performance:



Cardi B - Be Careful

Drake - Nice for What

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future, & James Blake - King’s Dead

Anderson .Paak - Bubblin

Travis Scott, Drake, Big Hawk, & Swae Lee - Sicko Mode



Miglior collaborazione rap:

“Like I Do” di Christina Aguilera ft. Goldlink

“Pretty Little Fears” di 6LACK ft. J. Cole

“This Is America” di Childish Gambino

“All the Stars” di Kendrick Lamar & SZA

“Rockstar” di Post Malone ft. 21 Savage



Migliore canzone rap:



“God’s Plan” di Drake

“God’s Plan” di Drake “King’s Dead” di Kendrick Lamar, Jay Rock, Future, & James Blake

“Lucky You” di Eminem

“Sicko Mode” di Travis Scott, Drake, Big Hawk, & Swae Lee

“Win” di Jay Rock ft. Kendrick Lamar



Migliore album rap:



“Invasion of Privacy” di Cardi B

“Swimming” di Mac Miller

“Victory Lap” di Nipsey Hussle

“Daytona” di Pusha-T

“Astroworld” di Travis Scott



Migliore performance rock:

“Four Out of Five” di Arctic Monkeys

“When Bad Does Good” di Chris Cornell

“Made An America” di THE FEVER 333



“Highway Tune” di Greta Van Fleet

“Uncomfortable” di Halestorm



Migliore performance metal:

“Between the Buried and Me” di Condemned to the Gallows

“Deafheaven” di Honeycomb

“High on Fire” di Electric Messiah

“Trivium” di Betrayer

“Underoath” di On My Teeth



Migliore canzone rock:

“Black Smoke Rising” di Greta Van Fleet

“Jumpsuit” di Twenty One Pilots

“MANTRA” di Bring Me the Horizon

“Masseduction” di St. Vincent

“Rats” di Ghost

Migliore album rock:

“Rainier Fog” di Alice in Chains

“M A N I A” di Fall Out Boy

“Prequelle” di Ghost

“From the Fires” di Greta Van Fleet

“Pacific Daydream” di Weezer



Migliore album alternative:

“Tranquility Base Hotel & Casino” di Arctic Monkeys

“Colors” di Beck

“Utopia” di Björk

“American Utopia” di David Byrne



“Masseduction” di St. Vincent



Migliore album R&B:

“Sex & Cigarettes” di Toni Braxton

“Good Thing” di Leon Bridges

“Honestly” di Lalah Hathaway

“H.E.R.” di H.E.R.

“Gumbo Unplugged” di PJ Morton



Migliore album dance:

“Northern Soul” di Above & Beyond ft. Richard Bedford

“Ultimatum” di Disclosure ft. Fatoumata Diawara

“Losing It” di Fisher

“Electricity” di Silk City & Dua Lipa ft. Diplo and Mark Ronson

“Ghost Voices” di Virtual Self



Migliore comedy album:

“Annihilation” di Patton Oswalt

“Equanimity & the Bird Revelation” di Dave Chappelle

“Noble Ape” di Jim Gaffigan

“Standup for Drummers” di Fred Armisen

“Tamborine” di Chris Rock



Miglior lavoro remixato:



Labrinth, Sia & Diplo present LSD - Audio (CID Remix Official Dance Remix)

Labrinth, Sia & Diplo present LSD - Audio (CID Remix Official Dance Remix) Charlie Puth - How Long (EDX's Dubai Skyline Remix)

Gabriel & Dresden feat. Sub Teal - Only Road (Cosmic Gate Remix)

Kygo, Justin Jesso - Stargazing [ft. Justin Jesso] (Kaskade Remix)

HAIM - Walking Away (Mura Masa remix)



Migliore compilation di musica da film:

Call Me By Your Name

Deadpool 2 The Greatest Showman

Lady Bird

Stranger Things



Migliore Recording Package:

“Be the Cowboy” di Mitski

“Love Yourself: Tear” di BTS

“Masseduction” di St. Vincent

“The Offering” di The Chairman



“Well Kept Thing” di Foxhole



Migliore boxset o edizione limitata:



“Appetite for Destruction (Locked N' Loaded) The Decemberists - I’ll be Your Girl” di Guns N' Roses



“Appetite for Destruction (Locked N' Loaded) The Decemberists - I’ll be Your Girl” di Guns N' Roses “ Pacific Northwest '73-74': The Complete Recordings” di Grateful Dead

“Weird” Al Yankovic - Squeeze Box: The Complete Works Of "Weird Al" Yankovic

Sarah Dodds and Shauna Dodds - Too Many Bad Habits

Produttore non classico dell’anno:

Boi-1da

Larry Klein

Linda Perry

Kanye West

Pharrell Williams



Migliore video musicale:

“Apes***” di The Carters

“This Is America” di Childish Gambino

“I’m Not Racist” di Joyner Lucas

“PYNk” di Janelle Monáe

“MUMBO JUMBO” di Tierra Whack



Migliore film musicale: