Maneskin in concerto a Modugno: info e scaletta

È già soldout da tempo, come gran parte dei concerti facenti parte de “Il Ballo della Vita Tour”, il concerto di venerdì 30 novembre dei Maneskin al Demodè di Modugno (BA). Il club di via dei Cedri aprirà i cancelli intorno alle 20, mentre l’inizio del live è previsto per le 22.

La scaletta del concerto

La giovanissima band lanciata da X Factor porterà in scena le canzoni del disco d’esordio “Il Ballo Della Vita”, pubblicato lo scorso 26 ottobre per Sony Music. Forti del successo riscosso con il singolo “Chosen”, nel corso del 2018 il gruppo ha pubblicato altri due brani: “Morirò Da Re” e “Torna A Casa”, anticipazioni del loro primo album in studio. Oltre ai pezzi contenuti nel disco, i Maneskin proporranno al pubblico anche alcune cover di canzoni come “Let’s Get It Started” dei Black Eyed Peas, “You Need Me, I Don’t Need You” di Ed Sheeran, “Kiwi” di Harry Styles ma anche brani più rock come “Pyro” dei Kings of Leon e “Breezeblocks” degli Alt-J. Questa la scaletta seguita dalla band durante i precedenti concerti del tour, anche se sono possibili variazioni:

Are You Ready? Fear For Nobody Immortale New Song Morirò Da Re Lasciami stare Let’s Get It Started (The Black Eyed Peas cover) You Need Me, I Don’t Need You (Ed Sheeran cover) Sh*t Blvd Breezeblocks (Alt-J cover) Le Parole Lontane Pyro (Kings of Leon cover) Niente Da Dire Recovery Vengo Dalla Luna (Caparezza cover) Beggin’ (The Four Seasons cover) Chosen L’Altra Dimensione Kiwi (Harry Styles cover) Close To The Top Torna A Casa

Un tour da tutto esaurito

Sono mesi ricchi d’impegni per i Maneskin, che lo scorso 10 novembre hanno dato il via al tour di presentazione del loro nuovo album con la data zero al Mamamia di Senigallia. A grande richiesta da parte del pubblico, il calendario continua ad arricchirsi di nuove date per far fronte ai soldout già registrati. La prima tranche di date continuerà fino a dicembre 2018; a febbraio 2019 i Maneskin partiranno per il tour europeo per poi tornare ad esibirsi in Italia nei mesi di marzo e aprile. Solo le tre date aggiunte nei giorni scorsi non sono ancora soldout: quella all’Estragon di Bologna del 28 marzo, quella all’Atlantico di Roma del 2 aprile e quella del Fabrique di Milano del 10 aprile, per le quali i biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone. Di seguito tutte le prossime date italiane de “Il Ballo Della Vita Tour”: