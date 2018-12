Mentre la gara entra sempre più nel vivo, con i concorrenti che hanno presentato al pubblico i loro inediti, X Factor continua a ospitare artisti di fama internazionale e grandi nomi della musica italiana. Nella puntata di giovedì 29 novembre, a calcare il palco della X Factor Arena ci saranno Giorgia e Jonas Blue con Liam Payne.

Giorgia ospite del Live di X Factor

I Live hanno sempre portato i più grandi artisti italiani e internazionali sul palco di X Factor e anche questa settimana si esibiranno nomi importanti. Il primo ospite è una delle cantanti più talentuose della musica italiana, Giorgia, che presenterà il suo ultimo singolo, “Le tasche piene di sassi”, tratto dall’album “Pop Heart”, uscito lo scorso 16 novembre. Nel disco, Giorgia ha reinterpretato con la sua voce straordinaria alcuni dei brani italiani e internazionali che ha amato di più nella sua vita. Il primo singolo estratto è una cover di un fortunato pezzo di Jovanotti, che Giorgia ha reso ancora più speciale con la sua interpretazione e che presenterà in diretta nella puntata di giovedì 29 novembre su Sky Uno. Giorgia ha sempre interpretato numerose cover, anche durante i suoi live. E dal 5 aprile, data che darà il via al Pop Heart Tour 2019, sarà possibile ascoltarla dal vivo nei concerti che terrà nei principali palazzetti italiani.

Jonas Blue e Liam Payne ospiti del sesto Live di X Factor

X Factor è la vetrina anche per tanti artisti internazionali, che scelgono il talent di Sky Uno per presentare i loro ultimi lavori discografici. Questa settimana è il turno di Jonas Blue, popolare dj e discografico britannico che, dopo il successo planetario ottenuto con “Rise” con Jack & Jack, è tornato sulle scene con un nuovo singolo, “Polaroid”, interpretato insieme a Liam Payne e Lennon Stella, star della serie televisiva “Nashville”. Con il precedente singolo, Jonas Blue ha totalizzato circa cinque miliardi di stream in tutto il mondo e anche questo nuovo brano sembra pronto a spiccare il volo e a battere i record precedenti. “Polaroid” è tratto dall’album di debutto, “Blue”, uscito con l’etichetta appena lanciata dallo stesso dj e produttore musicale, la Blue Future.

Ad accompagnarlo sul palco di X Factor ci sarà anche Liam Payne, ex One Direction che ha pubblicato il 24 agosto 2018 il suo primo EP da solista, “First Time”.

Nuova formula per il Sesto Live

Il sesto Live di X Factor si svilupperà in due manche, i sette concorrenti rimasti saliranno per ben due volte sul palco. Nella prima performance, i cantanti si esibiranno in una cover , scelta per loro dai rispettivi giudici, mentre nella seconda manche ci sarà un medley corale in cui ognuno presenterà il proprio inedito riarrangiato per l’occasione. Luna Melis canterà il suo “Los Angeles”, Sherol Dos Santos “Non ti avevo ma ti ho perso”, Martina Attili la sua “Cherofobia”, Anastasio canterà “La fine del mondo”, Naomi “Under the rain”, Leo Gassmann “Piume” e i BowLand il loro inedito “Don’t stop me”. Alla fine, come ogni puntata, uno di loro dovrà abbandonare il programma.

X Factor 2018 vi aspetta per giovedì 29 novembre alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 311 o 11.

Scopri i concorrenti di x Factor 2018 sul sito ufficiale