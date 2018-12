Dopo il successo planetario di Rise con Jack & Jack, l'inarrestabile hit-maker Jonas Blue è tornato in radio col nuovo singolo Polaroid, interpretato insieme a Liam Payne e Lennon Stella, star della serie televisiva Nashville. Il brano inedito è tratto dall’album di debutto Blue. Jonas Blue sarà ospite del sesto live di X Factor in programma su Sky Uno giovedì 29 novembre.



Polaroid è un brano pop/R&B dal groove irresistibile, prodotto da Jonas Blue e scritto da Jonas, JP Cooper, Sam Romans e Ed Drewett. Il singolo sembra destinato a continuare il successo del precedente 'Rise', che è stato una delle hit dell'anno con oltre 500 milioni di streaming a livello globale.



Jonas Blue ha totalizzato oltre cinque miliardi di stream in tutto il mondo e ha venduto trenta milioni di singoli. Ha avuto quattro nomination ai BRIT Award e i suoi precedenti singoli (“Fast Car”, “Perfect Strangers”, “Mama”) sono stati certificati platino in ben 85 paesi nel mondo, mentre “Rise” lo sarà breve. Liam Payne, ex dei One Direction, non ha bisogno di presentazioni, mentre l'attrice e pop star emergente Lennon Stella è meglio conosciuta per il suo ruolo nel popolare show televisivo Nashville su ABC. Jonas Blue ha recentemente lanciato un'etichetta discografica, Blue Future, oltre a trascorrere l'estate suonando nei festival in tutto il mondo. Ha collaborato per artisti del calibro di Ellie Goulding, Becky Hill, MK, James Bay e Sabrina Carpenter. Tuttora si sta rapidamente affermando come produttore, scrittore, DJ, tanto da diventare nel Regno Unito la più grande star dell’anno.

Scopri i concorrenti di X Factor 2018 sul Sito Ufficiale