Tiziano Ferro: pronto un nuovo singolo

Tiziano Ferro annuncia di aver pronto un nuovo singolo e lo fa attraverso un messaggio sui social, accompagnato da una foto in cui non nasconde la sua felicità. «Ho finito il primo singolo. Voglio troppo farlo sentire a tutti», scrive il cantautore pontino, che attualmente sta lavorando al nuovo disco che vedrà la luce non prima del 2019.

Il nuovo singolo

Il nuovo singolo di Tiziano Ferro è pronto. Dell’inedito non si sa ancora nulla, né il titolo, né quando sarà pubblicato, né se sarà un estratto del suo prossimo album, la cui uscita è prevista per il 2019. Anche del nuovo disco si sa poco. Le uniche notizie certe sono la collaborazione con Timbaland e il luogo in cui Tiziano Ferro sta registrando il disco, cioè negli Stati Uniti e nella stessa sala di registrazione dove Michael Jackson ha immortalato alcune delle sue canzoni più celebri. Il cantautore di Latina, che oggi vive in America ed è molto attivo sui social, di tanto in tanto rivela ai suoi fan qualche dettaglio del nuovo progetto e lo fa non solo in italiano, ma anche in spagnolo e in inglese. Questo lascerebbe supporre che il nuovo singolo, così come il nuovo album, potrebbero essere pubblicati in più versioni, con idiomi diversi.

Il nuovo album in uscita nel 2019

I fan del cantautore di Latina sono in attesa di sentire sia il nuovo singolo, sial il nuovo album che uscirà a distanza di tre anni dall’ultima fatica discografica, “Il mestiere della vita”, che è stato pubblicato nel 2016 e ha conquistato ben cinque Dischi di Platino. La registrazione del nuovo album, la cui uscita è prevista non prima del 2019, sta avendo luogo in California, negli studi di registrazione in cui anche Michael Jackson ha inciso alcuni dei suoi successi. Anche in questo caso, Tiziano Ferro ha voluto condividere sui social e con i fan la sua emozione nel poter lavorare in quello stesso luogo che anni prima ha accolto uno dei cantanti più famosi al mondo: «Quanti ricordi, quante meravigliose canzoni Michael – ha scritto il cantautore pontino. – Che meraviglia lavorare nello studio in cui hai inciso questi capolavori».

La collaborazione con Timbaland

«Il più grande privilegio: cantare il disco nuovo». È così che, poco più di un mese fa, Tiziano Ferro ha annunciato l’uscita di un nuovo album. Sono bastate poche parole scritte sui social a scaldare i fan del cantautore di Latina, che aspettano dal 2016 di poter ascoltare nuove canzoni e inediti di Tiziano. Il nuovo disco, di cui non si conosce ancora il titolo, segna un cambio di marcia nella produzione discografica di Tiziano Ferro, poiché a produrlo non è più Michele Canova, che ha curato tutti i suoi album precedenti, ma il rapper e produttore americano Timbaland. «La vita è molto, molto più generosa di quello che avrei voluto – ha commentato Tiziano –. Mio idolo da sempre, da sempre Timbaland. Un onore lavorare insieme per il mio prossimo disco».