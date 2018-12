Dopo i tre concerti dell'estate 2018, Lenny Kravitz tornerà in Italia a maggio per due date a Milano e Casalecchio del Reno. Tutte le info sui biglietti

Lenny Kravitz torna in Italia nel 2019 a breve distanza dai tre concerti tenuti nell’estate 2018 all’Arena di Verona, al Lucca Summer Festival e al Collisioni di Barolo. Il cantautore americano si esibirà a Milano e Casalecchio di Reno l’11 e il 12 maggio per il “Raise Vibration Tour 2019”. Le date fanno parte della terza tranche di concerti con cui la rockstar sta promuovendo nelle arene e nei palazzetti di tutto il mondo il nuovo album “Raise Vibration”, uscito il 7 settembre.Vibrazioni positive per questa sua nuova fatica discografica composta da 12 brani e che ha riscontrato commenti positivi da parte di critica e pubblica. I due singoli estratti da “Raise Vibration” sono “It’s Enough”, un brano dedicato al razzismo e alla corruzione politica, e “Low”, un’esplorazione quasi mistica della sua identità passata da sex symbol. Nell’album c’è anche una canzone chiamata “Johnny Cash”, un tributo al leggendario artista americano. Questa la tracklist dell’ultimo album che sarà al centro dei concerti di Lenny Kravitz in Italia:

We Can Get It All Together Low Who Really Are the Monsters? Raise Vibration Johnny Cash Here to Love It's Enough 5 More Days 'Til Summer The Majesty of Love Gold Dust Ride I'll Always Be Inside Your Soul

Lenny Kravitz, quanto costano i biglietti dei concerti in Italia

Come detto Lenny Kravitz tornerà in Italia per due tappe del suo tour e i biglietti sono stati messi in vendita in presale per i possessori di carta American Express già dal 17 settembre. La prevendita generale è partita due giorni dopo sul sito di TicketOne, mentre nei punti vendita abituali è iniziata il 22 settembre. Attualmente la tappa di Milano vede già la tribuna numerata settore 1 e posti in piedi esauriti, mentre sono ancora disponibili i biglietti per gli altri settori. Ecco i costi attualmente previsti:

11 maggio: Milano, Mediolanum Forum

Tribuna Numerata 2 Settore Intero € 79,35

Tribuna Visibilita Ridotta Lato e Retro Palco Intero € 79,35

Posto Non Numerato Intero € 49,45

Per la data di Casalecchio del Reno è già esaurito il settore Pit Area – Posto in piedi ed attualmente sono disponibili solo tre settori dell’Unipol Arena. Ecco i costi attualmente previsti:

12 maggio: Casalecchio del Reno, Unipol Arena

Tribuna Numerata 1 Settore Intero € 79,35

Tribuna Numerata 2 Settore Intero € 59,80

Posto In Piedi Intero € 46,00

“Raise Vibration Tour”, la possibile scaletta del concerto

Difficile conoscere fin da oggi la scaletta che Lenny Kravitz eseguirà nei suoi concerti in Italia. Attualmente il cantautore e polistrumentista è in tour negli Stati Uniti e le sue perfomance sono concentrate più sui vecchi successi che sulle nuove canzoni dell’album “Raise Vibration”. Attualmente i suoi concerti ricalcano la scaletta del concerto andato in scena il 28 luglio 2018 a Barolo (Cuneo):