Katy Perry: la sua canzone di Natale è "Cozy Little Christmas"

Il Natale arriva in anticipo con il nuovo singolo festivo di Katy Perry, “Cozy Little Christmas”

Katy Perry pubblica la sua prima canzone a distanza di svariati mesi dal suo ultimo disco, “Witness”, uscito nel giugno del 2017. “Cozy Little Christmas” è una canzone che porta in anticipo il clima festoso del Natale e segna il ritorno alle luci della ribalta di Katy Perry. Negli ultimi mesi, infatti, la star di “Dark Horse” si era presa una pausa di riflessione.

Cozy Little Christmas: un inno al Natale

Il nuovo inedito di Katy Perry si chiama “Cozy Little Christmas” ed è disponibile a partire dal 15 novembre in esclusiva su Amazon Music. Il pezzo natalizio, accompagnato da una copertina festosa da cui la star emerge da un pacchetto regalo, è stato scritto da Katy Perry in collaborazione con Greg Wells e Ferras Alqaisi.

Della durata di 3 minuti, “Cozy Little Christmas” è un brano festoso e allegro che contiene tutti gli elementi delle canzoni di Natale, e affronta il tema del periodo più magico dell’anno, da passare rigorosamente con i propri cari. Nel testo, Katy spiega l’importanza dell’amore e della famiglia, e racconta che un grande Natale non si misura sulla dimensione dei regali, poiché l’amore è molto più importante.

L’annuncio della canzone è arrivato il 14 novembre su Twitter, dove Katy Perry è una delle personalità più influenti. La canzone ha ricevuto recensioni estatiche dalle riviste musicali di settore, che hanno riscontrato in “Cozy Little Christmas” tutti gli elementi musicali che hanno reso famosa Katy, come i ritmi leggeri e i temi un po’ bubblegum.

Un periodo difficile per Katy Perry

“Cozy Little Christmas” arriva a quasi un anno di distanza da “Hey Hey Hey”, ultimo singolo del disco “Witness” che purtroppo non ha incontrato i gusti della critica e del pubblico. Di recente, la star ha rilasciato un’intervista per il Footwear Magazine americano, dove ha spiegato di essere pronta a prendersi una pausa dai tour e dagli studi di registrazione per riflettere su se stessa e sulla sua direzione creativa. «Mi sento di aver fatto tanto. Sento di essere stata una star davvero importante e di aver fatto tanta strada: ne sono fiera e ne sono grata».

Già dalla tenera età di 9 anni, Katy Perry sapeva che da grande avrebbe fatto la cantante. Il suo tempo è stato dunque interamente dedicato a realizzare questo sogno, ma è giunto per lei il momento di non sentirsi più in una specie di gara di bravura: «Amo scrivere musica, ma non faccio più parte del gioco, ormai. Mi sento un’artista, ma sento di non aver bisogno di dare ulteriore prova di me, ed è una sensazione liberatoria».

La star coglie l’occasione per annunciare una pausa artistica: «Per 10 anni ho praticamente vissuto in tour. Adesso è venuto il momento di risposarmi. Non ho intenzione di tornare in studio e incidere un nuovo disco tanto presto». Nel frattempo, si gode il suo brand “Katy Perry Shoes”, una linea di scarpe sopra le righe pensata per tutte le tasche, in memoria dei bei vecchi tempi in cui lei stessa non poteva permettersi calzature couture.