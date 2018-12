Il successo dei Måneskin non sembra arrestarsi dopo l’uscita del primo album in studio “Il Ballo della vita”, che ha conquistato le vette delle classifiche italiane e ottenuto il Disco D’Oro per le oltre 25mila copie vendute. La band milanese, infatti, ha da qualche giorno iniziato il tour di promozione del disco: la data zero si è tenuta a Senigallia, la seconda tappa è prevista invece per questa sera, 14 novembre, all’Obihall di Firenze.

La scaletta del concerto a Firenze

Mancano ormai poche ore al live dei Måneskin all’Obihall di Firenze, data che ha fatto registrare il tutto esaurito. L’appuntamento è per le ore 21:00, anche se è sempre bene arrivare qualche ora prima per non rischiare di causare ritardi. Va ricordato, tra l’altro, che questo concerto è stato annunciato solo in un secondo momento, quando la prima data fiorentina del 12 dicembre (sold out in pochissimo tempo) aveva lasciato a bocca asciutta molti fan che non erano riusciti ad acquistare i biglietti. Per sapere quali brani i Måneskin porteranno sul palco all’Obihall si può fare riferimento al concerto tenuto il 10 novembre a Senigallia, dove la band capitanata da Damiano si è esibita con la seguente scaletta:

Are You Ready? Fear for Nobody Immortale New Song Morirò da re Lasciami stare Let’s Get It Started You Need Me Shit Blvd Breezeblocks Le parole lontane Pyro Niente da dire Recovery Io vengo dalla Luna Beggin Chosen L’altra dimensione Kiwi Close to the Top Torna a casa

Come arrivare all’Obihall

I Måneskin sono sicuramente la rivelazione discografica italiana degli ultimi anni e questa sera presenteranno dal vivo il nuovo e attesissimo album “Il ballo della vita”, uscito lo scorso 26 ottobre. Il concerto si terrà all’Obihall di Firenze, un teatro inaugurato nel 2002 sulle ceneri del Teatro Tenda e oggi un punto di riferimento per le manifestazioni musicali e artistiche della città. Se si arriva a Firenze in auto, è possibile imboccare l’uscita Firenze Sud dell’Autostrada A1, prendere il raccordo, superare il ponte Varlungo Sull’Arno e infine, al semaforo, girare a sinistra. Il teatro Obihall sorge proprio nelle vicinanze ed è dotato di un ampio e comodo parcheggio. Se si giunge in treno, è possibile scendere alla stazione di Santa Maria Novella, prendere il bus 14 direzione Varlungo e scendere alla fermata Varlungo 01. Da lì, il teatro è raggiungibile in pochi minuti a piedi. Se si sceglie di muoversi con autobus e mezzi pubblici, la zona di via Aretina, dove sorge l’Obihall, è servita anche dai bus delle Autolinee provinciali Florentia Bus (44, 112, 118), Lazzi (35) e Safa (118), Sita (40, 44 45, 52).

I Måneskin tornano a Firenze anche a dicembre e a marzo 2019

Quella del 14 novembre non è l’unica data fiorentina del tour dei Måneskin. La band, infatti, tornerà il 12 dicembre e il 13 marzo sempre all’Obihall e il 13 dicembre a Le Murate Caffè, in occasione dell’instore tour. Questi sono tutti i dettagli dei prossimi appuntamenti nel capoluogo toscano: