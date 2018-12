Ermal Meta, i concerti al Goldoni di Venezia diventano due

Ermal Meta aggiunge una nuova data al Teatro Goldoni di Venezia, dopo che i biglietti per lo show del 12 marzo sono già andati tutti esauriti. Il cantante vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo (in coppia con Fabrizio Moro) si esibirà insieme a Gnu Quartet anche l’11 marzo. I biglietti per la nuova data saranno in vendita da giovedì 15 novembre sul sito di TicketOne, presso tutti i punti vendita autorizzati e nella biglietteria del Teatro Goldoni stesso. I due show veneziani sono gli unici appuntamenti in Veneto per la nuova tournée di Ermal Meta.

Il tour acustico di Ermal Meta e Gnu Quartet

Il prossimo tour di Ermal Meta sarà piuttosto inedito. Completamente acustico e insieme a Gnu Quartet, quartetto composto da viola, violino, violoncello e flauto, che entrerà in “punta di fioretto” nel teatro veneziano. «Questo sarà un altro viaggio insieme», ha dichiarato il cantautore di origini albanesi. «Una chitarra, un pianoforte, un quartetto di musicisti meravigliosi come Gnu Quartet e una voce: la nostra». In questo nuovo tour Ermal Meta si esibirà in 16 città italiane, per un totale di 17 concerti. A oggi, l’unico show raddoppiato è quindi quello veneziano. La tournée partirà il 2 febbraio dal Teatro degli Arcimboldi di Milano per terminare il 24 marzo al Teatro Colosseo di Torino. Nel mezzo, un giro nelle principali città italiane (con una puntatina anche in Svizzera, a Lugano): da Napoli a Roma, da Genova alla “sua” Bari. Le date del tour di Ermal Meta e Gnu Quartet:

2 febbraio 2019 Milano, Teatro degli Arcimboldi

4 febbraio 2019 Napoli, Teatro Bellini

5 febbraio 2019 Pescara, Teatro Massimo

11 febbraio 2019 Catania, Teatro Metropolitan

12 febbraio 2019 Palermo, Teatro al Massimo

15 febbraio 2019 Reggio Emilia, Teatro Valli

16 febbraio 2019 Trento, Auditorium Santa Chiara

25 febbraio 2019 Roma, Sala Santa Cecilia

6 marzo 2019 Bari, Teatro Petruzzelli

8 marzo 2019 Montecatini Terme (PT), Teatro Verdi

9 marzo 2019 Assisi (PG), Teatro Lyrick

11 marzo 2019 Venezia, Teatro Goldoni (nuova data)

12 marzo 2019 Venezia, Teatro Goldoni (sold out)

18 marzo 2019 Trieste, Teatro Rossetti

20 marzo 2019 Lugano (CH), Palazzo dei Congressi

23 marzo 2019 Genova, Teatro Carlo Felice

24 marzo 2019 Torino, Teatro Colosseo

Gnu Quartet: chi sono

I membri del quartetto sono Stefano Cabrera al violoncello, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Raffaele Rebaudengo alla viola. I quattro hanno già collaborato con alcuni tra i principali artisti pop italiani, tra cui Gino Paoli, Simone Cristicchi, Dolcenera e Niccolò Fabi, con i quali hanno lavorato sia in studio che dal vivo. Un esempio eclatante, la partecipazione al concerto di Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri all’Arena di Verona: penultimo capitolo del loro progetto comune. Il quartetto è inoltre salito sul palco dell’Ariston dove, nel 2011, ha accompagnato i rinati La Crus (scioltisi di nuovo subito dopo Sanremo) al Festival, insieme a Nina Zilli, per “Io confesso”.