Sono passati ben quattro anni dal primo album dei Clean Bandit, ed ora, dopo una lunga serie di singoli di grande successo, la band inglese è pronta a pubblicare il secondo album in studio: “What Is Love?” uscirà il prossimo 30 novembre. I Clean Bandit sono attualmente composti da Grace Chatto e dai fratelli Jack e Luke Patterson (fino al 2016 ha fatto parte del gruppo anche Milan Neil Amin‑Smith). Tutto è partito nel 2009, quando i membri della band si sono conosciuti studiando al Jesus College dell’Università di Cambridge. Da lì a poco la loro carriera si sarebbe incrociata con quella di molti altri artisti, per dar vita a singoli che hanno conquistato le classifiche di tutto il mondo: da “Rather Be” a “Rockabye”, da “Symphony” a “Tears”.

Tutto quello che c’è da sapere su “What Is Love?”

“What Is Love?” è il secondo album in studio dei Clean Bandit, in uscita venerdì 30 novembre 2018. Nel disco saranno raccolti anche tutti i successi pubblicati negli ultimi anni, in featuring con artisti di fama internazionale: come “Rockabye” con Sean Paul e Anne Marie, “Symphony” con Zara Larsson e “Solo” con Demi Lovato. Lo scorso 2 novembre è uscito un nuovo singolo intitolato “Baby”, in featuring con Marina and the Diamonds e Luis Fonsi. Parlando di “What Is Love?” Grace Chatto ha dichiarato: «L’album racconta l’amore in tutte le sue forme. Durante la produzione, noi stessi abbiamo vissuto storie diverse e provato emozioni differenti, compreso il dolore per la fine di una storia. I brani raccontano di amore sensuale, di amore fraterno, di amore familiare, di amore romantico, di amore che consuma, di amore che ferisce e di amore materno incondizionato. È stato un onore collaborare con tutti questi fantastici artisti e musicisti in questi anni. Abbiamo registrato le canzoni principalmente a Los Angeles e a Londra, ma anche in tante parti del mondo».

La tracklist del nuovo album

In “What Is Love?” saranno presenti moltissimi featuring, proprio come nel precedente disco “New Eyes” (2014). Per questo nuovo album i Clean Bandit hanno lavorato con artisti di fama internazionale come Sean Paul, Rita Ora, Craig David, Ellie Goulding e molti altri. “What Is Love?” uscirà anche in un’edizione deluxe, con quattro pezzi bonus in più rispetto alla standard edition. Di seguito la tracklist completa del nuovo disco firmato Clean Bandit:

Symphony (feat. Zara Larsson) Baby (feat. Marina and the Diamonds & Luis Fonsi) Solo (feat. Demi Lovato) Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) Mama (feat. Ellie Goulding) Should’ve Know Better (feat. Anne-Marie) Out at Night (feat. Kyle & Big Boi) Last Goodbye (feat. Tove Styrke & Stefflon Don) We Were Just Kids (feat. Craig David & Kirsten Joy) Nowhere (feat. Rita Ora & Kyle) I Miss You (feat. Julia Michaels) In Us I Believe (feat. ALMA)

Deluxe edition