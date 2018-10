Rita Ora annuncia un unico concerto in Italia nel 2019

Il 30 aprile 2019 al Fabrique di Milano andrà in scena l’unico concerto di Rita Ora in Italia

Un miliardo di stream e altrettante visualizzazioni su YouTube, 12 singoli finiti dritti nella top 10 inglese, con oltre 14 milioni di vendite in tutto il mondo e, per finire, più di 50 milioni di visualizzazioni per l’ultimo pezzo, “Let You Love Me”. Sono i numeri impressionanti di Rita Ora, la diva del pop dell’ultima generazione, pronta a tornare in Italia nel 2019 con un unico concerto, dopo l’ospitata di qualche settimana fa alla prima puntata di X Factor Italia.

Il concerto di Rita Ora in Italia



Lo show di Rita Ora in Italia, l’unico dell’artista nel nostro Paese nel 2019, andrà in scena il prossimo 30 aprile al Fabrique di Milano. I biglietti, al costo di 25 € più diritti di prevendita, saranno in prevendita esclusiva per gli iscritti a My Live Nation dalle 10 del primo novembre. Le vendite ordinarie, sui siti di TicketMaster e TicketOne e nei punti vendita autorizzati, apriranno invece alle 10 del giorno successivo.

Oltre all’esperienza a X Factor, il concerto del 30 aprile sarà la seconda performance della popstar britannica nel nostro Paese. Rita Ora, infatti, si era già esibita quest’estate, il 10 agosto, in Sardegna, ad Arzachena, sulla Costa Smeralda.

Chi è Rita Ora



Rita Ora è il nome d’arte di Rita Sahatçiu. La cantante è di nazionalità britannica, ma è di origine kosovara, essendo nata a Pristina il 26 novembre del ’90. Ma Rita è cresciuta a Londra, dove la famiglia si è trasferita quando lei aveva appena un anno: fu allora che tutta la famiglia Sahatçiu decise di cambiare il cognome in Ora.

Il debutto di Rita nel mondo della musica avviene molto presto. Nel 2009 partecipa e vince le audizioni per rappresentare la Gran Bretagna all’Eurovision Song Contest, ma all’ultimo momento decide di dare forfait. L’anno successivo incide il singolo “Where’s You Love”, scritto da Craig David, che fa anche un breve intervento nel pezzo. L’anno successivo, invece, fa un paio di apparizioni in due video: in “Young Forever” di Jay-Z e in “Over” di Drake.

L’album di debutto esce nel 2012 e si chiama semplicemente “Ora”: al disco hanno collaborato artisti del calibro di will.i.am, Drake, Kanye West, Ester Dean, The-Dream e Tinie Tempah. Il 2013 è tempo di cinema, per Rita Ora, con una piccola parte in “Fast & Furious 6” e il ruolo di Mia Grey in “Cinquanta sfumature di grigio”. Nel 2015 Rita Ora diventa prima coach a The Voice UK e subito dopo di X Factor UK.

“Phoenix”: il nuovo album di Rita Ora



“Phoenix” è il titolo del secondo album di Rita Ora, in uscita il 23 novembre per l’etichetta Atlantic Records. L’album arriva a sei anni di distanza dal precedente. Il disco si compone di dodici tracce inedite e vede la collaborazione di Avicii, il disc jokey prematuramente scomparso un anno fa, che ha duettato con Rita Ora in “Lonely Together”; Liam Payne, che troviamo in “For You”; i Rudimental, presenti in “Summer Love”; in “Girls” troviamo le voci di Cardi B, Bebe Rexha e Charli XCX; infine, Julia Michaels in “Keep Talking”. La tracklist di “Phoenix”: