X Factor 2018, Måneskin e Rita Ora: spacchi e trasgressione ai live

È di moda X Factor. E anche gli ospiti che si sono esibiti durante il primo live del talent show di Sky Uno sono icone di stile oltre che della musica (IL PRIMO LIVE IN 4 MINUTI).Un ritorno a casa e una grande anteprima per il pubblico dell’X Factor Arena che ha assistito all’esibizione dei Måneskin, gruppo rivelazione di X Factor 2017 come voce ma anche come look, e a quella della pop star britannica e stilista Rita Ora.

Lo “stile Måneskin” è bohémien con tinte rock. Nel guardaroba della band che ha raggiunto il successo proprio grazie al talent show di Sky Uno, e che ha appena lanciato l’album “Il ballo della vita”, ci sono giacche in velluto, pantaloni in pelle, camicie in seta stampata, gioielli vistosi, qualche piuma, leggings argentati, dettagli heavy-rock e pelle nuda in vista.

Damiano David, il leader del gruppo classe 1991, nato l'8 gennaio come Elvis Presley, è il simbolo dello stile no gender e non si fa problemi a truccarsi e a indossare glitter, brillantini e pelliccie. "Non voglio fare il fashion blogger, io voglio essere la moda" ha dichiarato. Damiano ama osare con gli abiti, ma anche Victoria De Angelis al basso acustico, Thomas Raggi alla chitarra ed Ethan Torchio alla batteria hanno sempre dimostrato di avere molta personalità in fatto di stile.

Nulla è casuale e ogni look del gruppo viene pensato a seconda della canzone da interpretare: i Måneskin sono saliti sul palco dell’X Factor Arena a un anno dalla loro partecipazione al talent, cantando il brano “Torna a casa” e i loro outfit erano intonati con le scenografie di Simone Ferrari, nuovo direttore artistico di X Factor Italia.

Tra giochi di luce e sotto una pioggia di coriandoli che - come ha fatto notare il giudice Manuel Agnelli - quest’anno sono d’oro e non argentati, la band ha indossato abiti laminati e brillanti interpretando così anche una delle maggiori tendenze dell’autunno-inverno. Per Damiano un completo in raso bianco a pois neri con la giacca indossata sulla pelle nuda e il tatuaggio sul collo come fosse una collana. Victoria aveva un blazer nero con revers leopardati, Thomas era in total look laminato in oro, smoking bianco per Ethan (FOTO).

Originali e sfacciati, proprio come Rita Ora, l’ospite internazionale della prima puntata dei live di XF12. Pochi secondi prima di esibirsi, con un colpo di testa si è ravviata i capelli e ha sistemato lo spacco profondissimo dell’abito rosso brillante firmato da Francesco Scognamiglio, poi le luci si sono spente, un faro l’ha illuminata ed è iniziato lo spettacolo. L’artista ha cantato “Let you love me”, singolo contenuto nel suo ultimo album Phoenix in uscita il prossimo 23 novembre, accompagnata dal corpo di ballo.

La pop star ha firmato per tre anni una capsule collection con il brand sportivo Adidas ed è pronta a lanciare un suo brand. Eclettica e provocante, è difficile inquadrarla in uno stile. Rita Ora passa dai look bizzarri al bon ton e riesce ad abbinare con successo tinte improbabili a stampe impensabili.

A volte casual, a volte minimal, ma sempre con un tocco di originalità, che indossi una tuta da ginnastica a stampa floreale o dei jeans ricoperti di volant, Rita Ora ha già dimostrato di avere molta personalità. Una dote indispensabile per salire sul palco di X Factor.