Tiromancino: in arrivo il nuovo singolo "Sale amore e vento"

I Tiromancino hanno annunciato l’arrivo del nuovo singolo “Sale amore e vento”, in rotazione radiofonica a partire dal 9 novembre 2018. Il brano è estratto da “Fino a qui”, ultimo album della band di Federico Zampaglione pubblicato lo scorso 28 settembre. Per questo disco sono stati riarrangiati e reinterpretati alcuni dei loro più grandi successi: dodici pezzi che hanno fatto la storia dei Tiromancino in duetto con altri grandi nomi della musica italiana e quattro inediti.

Sale amore e vento: quel che c’è da sapere

Dal 9 novembre verrà trasmesso in rotazione radiofonica “Sale amore e vento”, nuovo singolo dalle atmosfere latine della band romana. Il brano è uno degli inediti contenuti nell’album “Fino a qui”, nuova uscita dei Tiromancino ricca di collaborazioni tra cui: Jovanotti, Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi, Elisa e Mannarino, Alborosie, Fabri Fibra, Thegiornalisti, Calcutta, Luca Carboni. Con queste parole Federico Zampaglione ha svelato la curiosa genesi del pezzo, ed è proprio il caso dei sogni che diventano realtà: «una notte ho sognato di essere un pericoloso narcotrafficante, una sorta di El Chapo. Ne combinavo di tutti i colori e ad accompagnare le mie gesta c’era una musica molto Ranchera, scandita da note di chitarra. Era una melodia dolce e in contrasto col sogno, fatto di pericolose scorribande e sparatorie. Appena mi sono svegliato, ancora parzialmente nel ruolo di drug lord, sono corso a prendere la chitarra e “Sale amore e vento” era lì, nota per nota, parola per parola. L’avevo trasportata dal sogno alla realtà». “Sale amore e vento” è il terzo singolo estratto da “Fino a qui”, preceduto dall’uscita di “Due Destini” in featuring con Alessandra Amoroso e da “Noi casomai”.

Fino a qui - il tour: le date dei prossimi live

I Tiromancino partiranno con una nuova tournée teatrale a partire da gennaio 2019. Il tour in arrivo portarà con sé un’importante novità: la band, per la prima volta nella carriera, sarà accompagnata sul palco dall’Ensemble Symphony Orchestra. Si preannuncia uno spettacolo emozionante ed imperdibile di musica ed immagini, dove ci sarà sicuramente spazio per tutti i grandi successi che hanno fatto la storia dei Tiromancino. Il “Fino a qui live tour 2019” avrà inizio con la data zero del 19 gennaio al Pala Riviera di San Benedetto del Tronto, per poi continuare nei teatri di tutta Italia. I biglietti sono già acquistabili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Attualmente, i prezzi variano da 22 euro + d.p. fino a 55 euro + d.p. a seconda dei posti selezionati. Tutte le info aggiornate su date, prezzi, location e orario di inizio concerti si possono trovare sul sito ufficiale di Trident Music. Di seguito il calendario aggiornato ad ora, presto in arrivo altre date: